¿Qué otros efectos puede causar el coronavirus al organismo?

Los autoanticuerpos no son nuevos en ningún estudio científico: son los soldados descarriados del sistema inmunitario humano, vinculados a enfermedades que tienen a causar debilidades como el lupus y la artritis reumatoide, que surgen cuando el organismo ataca sus propios tejidos por engaño de los propios anticuerpos . El estudio más reciente es pequeño, con solo nueve pacientes, cinco de los cuales tuvieron autoanticuerpos durante al menos siete meses. Todavía no se ha sometido a una revisión por pares para su publicación, y los autores pidieron precaución a la hora de interpretar los resultados.

“Es una señal; no es definitiva”, dijo Nahid Bhadelia, directora médica de la unidad de virus especiales del Centro Médico de Boston, que dirigió el estudio. “No sabemos cuál es su prevalencia, y si puede o no vincularse al síndrome de COVID prolongado”. La cuestión de la autoinmunidad tras la infección por coronavirus es urgente e importante, añadió Bhadelia. Hasta uno de cada tres sobrevivientes de Covid-19 dicen que siguen teniendo síntomas. “Se trata de un fenómeno real”, dijo. “Estamos ante una segunda pandemia de personas con una discapacidad potencial continua que quizá no puedan volver a trabajar, y eso supone un gran impacto en los sistemas sanitarios”.