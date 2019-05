El problema y la alarma comenzaron poco antes de las 18, cuando una máquina que trabaja en la obra del nodo vial sobre la Ruta 7 provocó la rotura de un caño de polietileno.

Tras la evacuación del shopping y del supermercado por prevención, operarios de Camuzzi empezaron a trabajar para solucionar el problema. La empresa informó que no hay usuarios afectados en su servicio y que aunque la pérdida aún no fue solucionada, no habrá corte de suministro en las viviendas vecinas al shopping.

En caso de no poder emparcharlo, se realizará una obstrucción que tampoco generará la interrupción del servicio. Allí se quedarán durante la noche hasta que logren reparar el caño.

En cuanto al tránsito, por precaución sigue interrumpido por Dr. Ramón, desde la Ruta 7 hasta Avenida Argentina. Lo que complicó el regreso desde Centenario, con largas colas que a paso de hombre buscaban llegar hasta el centro. la Avenida Argentina fue otro punto crítico, en horario pico.

Recién después de las 20.30, los encargados del operativo permitieron a los trabajadores y asistentes que retiren los autos que se encontraban en el estacionamiento del complejo.

Tanto el shopping como el supermercado permanecen cerrados, a la espera de novedades para ver si pueden abrir sus puertas mañana por la mañana.

LAS MEJORES IMÁGENES DE LOS TRABAJOS Y EL CAOS EN EL LUGAR

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-1.jpg

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-2.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-3.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-4.jpg

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-5.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-6.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-8.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-9.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-10.jpg Jimena Van Opstal

Caos-de-tránsito-evacuación-y-rotura-de-caño-galería-de-imágenes-Coto-Alto-Comahue-12.jpg Jimena Van Opstal

