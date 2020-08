¿Qué pasó con "El Colo" de Cebollitas?

Embed

“Con Cebollitas aprendí la disciplina de grabar un programa diario. Memorizar guiones, grabar, viajar en giras por el interior y el exterior del país. La pasábamos muy bien, pero obviamente teníamos días en que estábamos exigidos, que quería descansar y no dábamos más. Si lo pienso ahora como adulto, era muchísimo", lanzó, quien actualmente tiene productora de casting, y siguió diciendo: “Creo que ahora que soy más grande aprecio más y me sorprendo mucho por el cariño que sigo recibiendo a partir de esa tira”.

En este sentido, Diego explicó que todos los días suele recibir mensajes de fans de la serie, que aún sigue siendo vista en todo el mundo. Según el mismo reconoció que le llegan comentarios desde Panamá, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, El Salvador, y, por supuesto, Argentina. Sin embargo, el lugar más sorprendente desde el que todavía hoy -22 años después de haber sido parte de Cebollitas- recibe muestras de cariño es de Grecia. "No pasa un solo día en el que no me escriba un griego", cuenta Vicos, que desconocía que la ficción se había emitido en el sureste de Europa.

Sobre su llegada a Santo Domingo, “El Colo” reveló que todo se dio gracias a la hija de un importante productor del país caribeño que les habló del impulso que República Dominicana le estaba dando a la industria a través de una Ley de Cine. En ese momento, él estaba en pareja con la madre de su hijo (ahora su ex), y el pequeño apenas tenía poco más de un año. “Teníamos a nuestro hijo muy chiquito, con un año y medio todavía, y dijimos 'es ahora, es el momento', y decidimos venirnos para acá. Vinimos con proyectos confirmados, a tal punto que en mi primer día acá bajé del avión, dejé las maletas en lo de mis suegros y me fui a la oficina de la casa productora trabajar en el departamento de casting", sentenció.

Su fama internacional no desapareció, y para su sorpresa, también lo reconocieron como "El colo" en Dominica. "Se fue dando de a poco. El dominicano es muy respetuoso, no es tan eufórico como el argentino. Pero había muchísima crew que se me empezó a acercar, muy sorprendidos de darse cuenta que yo era ese nene".

Sobre el final de la entrevista, Vicos confesó que lanzó DIV Talent Agency, su propia agencia de casting a la que hoy dedica casi todo su tiempo. "Si bien en Argentina me rodeaba de mucha gente que no trabaja en esto, acá la mayoría de mis amigos están en cine o publicidad, así que todo el día hablamos de proyectos y propuestas, y eso sofoca", dijo y agregó, sobre como divide su rutina laboral y su vida familiar: "Trato de salir de ahí. Tenemos las playas muy cerca, que es un paseo muy lindo. Paso todo el tiempo que puedo con mi hijo, con mi perro y me encantan los deportes".