Qué relación tiene la colecta de Santi Maratea con Neuquén

Cabe aclarar que el Rojo de Avellaneda tiene una deuda que supera los 20 millones de dólares . "La Comisión Directiva no tiene voto sobre donde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva , y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda", aclaró el mediático.

Aunque muy pocos lo sabían, esta campaña liderada por Maratea tiene una particular relación con Neuquén . Antes de darle inicio a esta colecta se tuvieron que realizar una serie de trámites para que todo esté en regla. Según se conoció en los medios, se habilitó formalmente un CUIT y, a través de una filial de la institución, se abrió una cuenta bancaria en la provincia valletana para evitar mayores deducciones impositivas , siempre con el influencer como fiduciario.

El CBU de la cuenta para aportar a la iniciativa del joven de 30 años es 0000003100056132456587 y el alias "Maratearojo". Al mismo tiempo, el impulsor del proyecto compartió en sus historias de Instagram links para trasferir directamente $4000, $8000, $16.000 y $32.000.

maratea santi.jpg Se abrió una cuenta bancaria en Neuquén para la colecta de Santi Maratea.

El disparador de la propuesta de Santi Maratea fue un análisis que el mediático realizó en su perfil de Twitter. “Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios que pagan $4000 por mes. Si sólo dos millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses -$4000-, llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda”. Debido a la escalada del dólar blue esta semana, en las últimas horas aclaró que se necesitará del aporte de 200 mil personas más para alcanzar al objetivo.

A su vez, el influencer hizo énfasis en la transparencia de sus iniciativas: “La plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares. Hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿Cómo? Es todo en blanco y por Mercado Pago”.