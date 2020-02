"Que sea ley", la película sobre el aborto clandestino que estrena en Neuquén

“Hay momentos en los que uno siente que la historia se está escribiendo, y sentí una pulsión de que tenía que agarrar mi cámara e ir a filmar”, cuenta Solanas en diálogo LMN. En ese contexto nació “Que sea ley”, la película que muestra con testimonios en primera persona la realidad del aborto clandestino en el país. Este martes a las 21.30 se estrena en Neuquén en el Cine Teatro Español. Será la previa al 19F, la jornada en la que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca al primer pañuelazo nacional del 2020.

pelicula que sea ley

El 8 de agosto de 2018, el Congreso se vio rodeado de millones de mujeres que permanecieron todo el día y hasta entrada la madrugada mientras se llevaba adelante el debate en el recinto. “Si bien el tema lo conocía muy bien, lo que no conocía era la militancia en la calle y con eso me encontré. Llegué y me encontré con un pañuelazo en las puertas del Congreso. Me impactó muchísimo, me fascinó. Esa fuerza, la energía, esa mezcla de muchas mujeres con los tambores, la música. Todo ese combo me pareció increíble”, describió Solanas, hijo del senador y cineasta Pino Solanas.

pelicula que sea ley

Pero más allá de las imágenes de lo que ocurría en las calles durante esos intensos días de agite, el cineasta recuperó los testimonios de las protagonistas. De esas mujeres que se practicaron un aborto en la clandestinidad. De esas que fueron criminalizadas. De familiares de aquellas que murieron tras un aborto clandestino.

Así, por primera vez, “Belén” habla frente a las cámaras. La joven tucumana estuvo dos años presa, acusada de practicarse un aborto que en realidad fue espontáneo. En 2016 fue condenada a ocho años de prisión y finalmente absuelta tras una intensa campaña de reclamo del movimiento feminista.

"La película solo muestra la realidad, entonces hay gente que le molesta eventualmente esa realidad. Pero lo que muestra la película es lo que pasa, es lo que es". Juan Solanas. "La película solo muestra la realidad, entonces hay gente que le molesta eventualmente esa realidad. Pero lo que muestra la película es lo que pasa, es lo que es". Juan Solanas.

En el film también aparecen los familiares de Ana María Acevedo, otro caso icónico de la lucha por el aborto legal. La joven santafesina tenía un embarazo de riesgo porque tenía cáncer, pero los médicos le negaron un aborto terapéutico. La obligaron a parir mediante una cesárea y murió el 17 de mayo del 2006, al igual que la bebé prematura.

También se muestran las opiniones de profesionales, políticos/as y referentes feministas como Dora Barrancos, Mayra Mendoza, Marta Rosenberg, Victoria Donda, Mariana Carbajal, Mónica Macha, entre otras.

pelicula que sea ley

“Cada historia es única, pero todas tienen en común la violencia de tener que hacer esto de manera clandestina. Cada testimonio cuenta a su manera una parte o toda esa faceta horrible”, señala.

El largometraje se estrenó en mayo del 2019 en el Festival de Cannes, en París, y obtuvo el premio Otras Miradas que entrega la Televisión Española en el Festival de Cine de San Sebastián, en España. En Argentina, se estrenó el 3 de octubre y desde entonces gira por distintos puntos del país.

En Neuquén, estrena este martes 18 de febrero a las 21.30 en el Cine Teatro Español. La entrada cuesta 50 pesos y se adquiere en el momento.

Embed

LEÉ MÁS

Cómo se garantiza el aborto legal en los hospitales más grandes de Neuquén

El aborto legal, otra vez en el centro de la polémica