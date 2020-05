Si el niño o la niña o algún familiar o persona conviviente presenta síntomas compatibles con coronavirus COVID -19 no deben salir y actuar conforme lo establecen los protocolos sanitarios vigentes: Las personas no deben dirigirse a un centro asistencial, no deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose el hospital o centro de salud más cercano.