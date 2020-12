¿Qué ver en Disney Plus? Mirá estas 5 películas de acción

Disney Plus es uno de los servicios de streaming que más seguidores y fanáticos está acumulando actualmente, no sólo porque la plataforma guarda una gran cantidad de películas para entretener a los más chicos de la casa, sino que además esta plataforma también alberga una gran cantidad de films para todas las edades.

The one and only Ivan

The One and Only Ivan es una película estadounidense de fantasía basada en la novela infantil del mismo nombre y dirigida por Thea Sharrock. El guion fue escrito por Mike White y es protagonizada por Sam Rockwell como la voz del protagonista Ivan. El gorila Iván trata de unir las piezas del puzle de su pasado con la ayuda de Stella, un elefante con el que urde un plan para huir de la cautividad. Sin duda, con este film, Disney Plus, trata de romper esquemas en la mente de los más chicos, dejando como moraleja el sufrimiento al que son sometidos los animales en los zoológicos.

Black Panther

Después de morir su padre, T'Challa regresa a su nación, Wakanda. Una vez allí, descubre que tiene un nuevo y terrible enemigo, y T'Challa asume la personalidad de Pantera Negra para salvar no solo al reino de Wakanda, sino a toda la humanidad. Este films, sin duda inédito, lo encuentras en Disney Plus, desde ya.

Xman- Días del futuro pasado

Los X-Men unen fuerzas con sus versiones más jóvenes con el fin de cambiar el pasado y salvar su futuro y el de la humanidad. La película reúne al elenco de la trilogía original como Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (Profesor X), Hugh Jackman (Wolverine), y Halle Berry (Tormenta) con el reparto de la segunda saga como James McAvoy (Profesor X), Michael Fassbender (Magneto), y Jennifer Lawrence (Mystique) en las versiones del pasado de sus personajes, convirtiéndose con esto en una secuela directa de X-Men 3 (2006) y X-Men: primera generación (2011), posteriormente en 2016 se estrenó una secuela de la misma titulada X-Men: Apocalipsis.3