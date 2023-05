Quién es el neuquino que, con 80 años, competirá en el Mundial de Ciclismo

Messineo es uno de los máximos exponentes del ciclismo en la provincia, practica este deporte hace 67 años, participó en innumerables carreras de las cuales muchas ganó y trabajó además para que este deporte sea reconocido en Neuquén, por ejemplo con la pista de ciclismo que se construyó años atrás en la Ciudad Deportiva. Este año fue distinguido como embajador de Buena Voluntad del e-Rotary of Latinoamérica del distrito 4195, y llevará esa bandera a esta nueva competencia.

"Siempre participe en el mundo entero en beneficio de la buena salud y del deporte", contó Messineo a LMNeuquén, sobre su larga carrera y este punto cúlmine para el que partirá a Buenos Aires el próximo lunes, con rumbo final Estados Unidos. Es que si bien este deportista no pretende dejar de practicar ciclismo, sí le prometió a su familia que esta sería la última competencia de este calibre que le requiere muchas horas de entrenamiento, y también una gran inversión económica para llegar hasta el Mundial.

Miguel Mesineo (1).JPG Maria Isabel Sanchez

La competencia de la que participará este deportista neuquino es de larga distancia. Se trata de 161 kilómetros sobre la bicicleta con partida en el puente más transitado del mundo: el puente colgante George Washington.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de larga distancia se corre todos los años en New York y Messineo ya participó tres veces: En 2018 y 2019 salió primero en su categoría, y en 2016 salió segundo.

Miguel Mesineo (5).JPG

Este nuevo viaje al mundial lo va hacer con su esposa, su hija y su nieta, así que es más que un acontecimiento para este hombre que el 14 de abril pasado sopló las 80 velitas. "Cada año en mi cumpleaños sumo 2 kilómetros a mis recorridos y este justo llegué a los 160", detalló el deportista.

En la largada de esta carrera todas las categorías corren los 160 kilómetros. Para Messineo ese recorrido en 2019 le costó 7 horas y 7 minutos, y en 2018 lo había hecho con 6 horas y 59 minutos. "Hay que irse hidratando, comiendo, llevar un control para no correr ningún peligro", precisó.

"Yo voy con la computadora, y voy mirando mi pedaleada por minuto, mi proceso cardíaco, voy controlando mis pulsaciones, es todo un sistema científico de entrenamiento que lo hago desde 1948", comentó el ciclista, quien además dijo, entre risas, que no es cosa de "darle y darle hasta quedar con la lengua afuera, sino que es algo teórico que se lleva a la practica".

Miguel Mesineo (2).JPG

En los entrenamientos para esta carrera, días atrás alcanzó los 160 kilómetros pero ya en los últimos días antes de partir no retomó esa cantidad para no llegar con los músculos cansados.

"Hoy la ciencia del deporte es importantísima, la nutrición también. Son procesos largos, al que le gusta como a mí que me apasiona lo podés hacer. También teniendo el apoyo de la familia que a mi no me falta. Y lo hago de la mejor forma posible porque voy a representar a mi provincia y mi país", destacó con alegría.

En tantos años dedicados al deporte, Messineo también concursó en varios iron man y otro tipo de carreras, y fue en Chile cuando durante una competencia tuvo un infarto de una rodilla por lo que después de eso solo se quedó con el ciclismo. "Como en bici no hay impacto me la banco, hay un dolor pero soportable", admitió.

"Estoy feliz yo no le pienso aflojar, sí le prometí a mi familia que este es mi último mundial, pero voy a seguir más relajado, porque ahora entreno muchas horas. Estoy muy contento de hacer este viaje y de poder llevar a mi familia", concluyó emocionado.