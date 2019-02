"Entré por una diagonal, como estaba con un remerón, nadie se dio cuenta. Había policías pero estaban de espaldas y nadie me vio. Iba a seguir corriendo y el gordo ese se me tiró encima. Una vez que estaba ahí adentro sentí que lo había logrado, hasta que me dejé agarrar por ese grandote", contó acerca de su excursión al campo de juego en una entrevista al programa radial Rosario Vivo.

"Ahora todas se ponen en bolas con el pañuelo verde, con lo que no estoy de acuerdo -la despenalización del aborto- y yo pensé 'por qué no lo hago por unión, hermandad y la paz, por todo lo que pasa'. Tanta violencia entre ambos géneros, dije no. Quizá con una manera revolucionaria... Hablemos y basta de violencia. La vida es corta y hay que vivirla de la mejor manera posible", agregó.

Y en cuanto a sus intenciones, reveló: "Ojalá llegue a Bailando por un Sueño".

