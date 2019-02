Y él tomó la palabra y agregó: "Hoy teníamos pensado hablar del amor, claro… la pregunta de Laura lo cambió todo y hoy nos parece hasta insólito cómo hablar de eso acá. La verdad que por momentos nos conmueve el amor de ustedes, pero de verdad. Cuando nos paran en la calle, cuando nos preguntan… ¿hay amor?… ¡Claro!… hay amor por lo que hacemos, hay amor por hacerlo juntos, quizás del otro lado no lo ven. Es una vida caminando juntos y es caminada junto a vos. Son casi 17 años, todo un récord, pero el récord es esta cosa de empatía que hace que vos (el público) hables del amor".

"A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos este momento, toda la ilusión de aquellos que en estos años nos mostraron algo que nosotros no veíamos, pero que nos pasaba todo el tiempo y unieron nuestros nombres, convirtieron a Rodolfo y Cristina en 'Rostina' y nos dimos cuenta de que había algo que habíamos construido juntos, que pasaba del otro lado y que generaba esa ilusión de que vos nos ves juntos y querés que siempre estemos juntos", prosiguió la periodista.

"Por un lado es cierto, siempre estamos juntos porque más de una vez hemos llorado por alguna tristeza personal, hemos pasado momentos difíciles, nos hemos ayudado a seguir adelante y también hemos tenido crisis como las que tiene las relaciones profundas de la vida y que lo que te llega a vos en tu casa es el amor que nos tenemos, eso quiere decir que algo hicimos bien, porque… claro que nos queremos mucho y hoy nos sentimos obligamos a dar esta especie de momento íntimo de nuestra relación porque es lo que sentimos que pasa del otro lado. Si le pasa a ustedes, de alguna manera, nos está pasando a todos juntos. Le pertenece a ustedes esto que construimos acá", agregó.

"Para nosotros no es normal ser nosotros la noticia", siguió Pérez. Y remarcó: "En este mundo donde todo se maquiniza y nos convertimos en un like en una red social, que el amor genere algo, que se genera un vínculo donde está en juego lo humano, entre ustedes, nosotros y nosotros dos en este momento de la vida, nos cambió para siempre y no lo podemos creer".

"Sentimos que hoy había que lanzarse del trampolín para hablar con vos de estas cosas porque realmente esto es de ustedes", completó.

Todo resultó ser el preludio de la presentación del músico que fue al estudio con motivo del día de los enamorados: Axel. Cuando todo parecía indicar que se blanquearía la relación entre los conductores, la ilusión de miles de seguidores en redes sociales se desplomó.

