Quién hizo más obras, la puja de Gutiérrez y Pechi

En el corazón de una plaza Roca remozada, que meses atrás despertó polémica por estar en pleno proceso de restauración para el acto del 9 de Julio, el intendente y el gobernador se mostraron juntos y predispuestos al diálogo, aunque cada uno aprovechó su momento al micrófono para sacar chapa de sus respectivas gestiones. Y, en el cruce de chapas, se sacaron chispas.

Luego de una lección de historia neuquina, Quiroga indicó que la capital se fundó sobre la base del desarrollo y el esfuerzo. Fiel a su línea histórica, agregó que las sociedades “se constituyen con el trabajo y la propuesta, antes que con la protesta”, y luego instó a los neuquinos a “ejercer sus derechos de la mano de los deberes”.

Dentro de su discurso, Pechi enfatizó sobre el paquete de obras que realiza la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad. Destacó entre las realizaciones en marcha el nuevo palacio municipal, que se construye en el oeste profundo, y la Avenida de los Ríos, que le dará continuidad a la Avenida Argentina hacia el norte.

El intendente anunció la apertura de la calle Cosentino, que continuará la traza de Leloir y permitirá que los vecinos de Neuquén y Cipolletti tengan más opciones para circular entre el este y el oeste. Con el Metrobús en plena ejecución, las autoridades esperan que la movilidad urbana mejore significativamente en los próximos meses.

AM 114º aniversario Neuquen (29).jpg Agustín Martínez

A su turno, Gutiérrez destacó el crecimiento que tuvo Neuquén en los últimos 50 años. Explicó que en la ciudad se radican 12 personas por día y puntualizó en las obras que están en ejecución y en las proyectadas, como el espacio verde en el que se transformarán los terrenos que alojaron a la ex Unidad Nº 9 del Servicio Penitenciario Federal y la de 500 millones de pesos en la infraestructura eléctrica.

El mandatario provincial adelantó que en breve empezará la ejecución de la segunda etapa del arroyo Durán, que contempla la extensión desde la Avenida Olascoaga y Río Negro hasta los puentes carreteros e incumbe una inversión de 41 millones de pesos. Anunció también Gutiérrez la construcción de un “polo energético” en la zona aledaña a las 127 Hectáreas, que incluirá un espacio para la instalación de las empresas petroleras, lugares recreativos y deportivos, y planes de viviendas.

El acto: El gobernador y el intendente dieron sus discursos en el acto celebrado en la plaza Roca.

El líder emepenista no dejó pasar la oportunidad para polemizar con el referente macrista que gobierna la ciudad. Le pidió públicamente a Quiroga que firme el contrato de concesión del EPAS para poder determinar el marco tarifario y cuáles son los incumplimientos del organismo y las sanciones que le corresponden, mientras que le solicitó a la Legislatura que apruebe la creación del Ente Regular de Servicios Públicos, para mejorar las prestaciones en todo el territorio neuquino.

Antes de terminar su intervención, Gutiérrez ratificó su defensa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y adelantó que solicitará a Nación que mantenga el presupuesto que recibió históricamente la casa de estudios de la norpatagonia. Y reiteró que el EPEN se hará cargo del subsidio de la tarifa social de energía eléctrica, que alcanza a 17 mil usuarios, mientras que confió que considera la posibilidad de cubrir el subsidio del transporte público interurbano e interprovincial.

AM 114º aniversario Neuquen (25).jpg Agustín Martínez

“Mi cargo no es hereditario. Apoyo a todos los integrantes de mi equipo que tienen ganas y condiciones para ser grandes intendentes. Espero que ellos me apoyen a mí”.“Mi candidatura (a gobernador) la tiene que resolver Cambiemos, pero a mí me sobran las ganas para llevar adelante todas las responsabilidades que me den”, dijo Horacio “Pechi” Quiroga, Intendente de la Ciudad

Pechi dijo que su plan de obras busca adaptar la ciudad al crecimiento

El intendente Horacio “Pechi” Quiroga proclamó que el fin del plan de obras que puso en marcha es transformar la ciudad para adaptarla a su vertiginoso crecimiento.

Remarcó que este mes se licitará el nodo vial de Ruta 7 y Doctor Ramón, que incluye rulos derivadores para descongestionar el intenso tránsito que circula por ese sector de la ciudad. El Municipio informó que se invertirán unos 246 millones de pesos para resolver un problema que afecta a los 27 mil autos diarios que pasan por el lugar.

Otro anuncio de Quiroga fue la apertura de la calle Cosentino, en la que se invertirán 17 millones de pesos sólo en la primera etapa, con inicio previsto para fin de este año. La primera etapa se extiende desde Leloir y sobrepasa el Parque del Este en 300 metros.

No se olvidó Quiroga en su discurso de la marcha del Metrobús, cuya puesta en marcha está anunciada para este año.

