Quieren instalar un detector de metales en la EPET 10

Debido a los últimos hechos de inseguridad ocurridos en escuelas de Cutral Co, en la EPET 10 propusieron instalar un detector de metales para evitar episodios de violencia y llevar tranquilidad a las familias de los estudiantes.

Los directivos de la escuela técnica aseguraron que están haciendo una intervención y destacaron que “hay un compromiso de no agresión”. Para ello informaron que ya iniciaron los trámites para colocar detectores de metal en el ingreso al edificio escolar para brindar seguridad a los estudiantes y la garantía a los padres de que los alumnos están seguros.

Silvio Campos, director de la EPET 10 y Gladys Carrasco, regente del colegio, sostuvieron que los estudiantes que han protagonizado disturbios en el último tiempo tienen conflictos entre ellos. "Ellos se conocían por nombre, en ese tiempo se usaba mucho en la virtualidad. Por un tema de un WhatsApp que no era oficial y donde no había un adulto que pudiera mediar se fue generando un malestar. Era un grupo particular de ellos donde hubo un malestar y empezó una situación con los alumnos", explicó el docente en declaraciones radiales.