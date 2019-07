Sánchez aseguró al portal La Angostura Digital que: “la queja es contra la resolución del Tribunal de Impugnación que el 25 de junio pasado declaró inadmisible la impugnación que había presentado contra la Resolución del juez de Garantías que ordenó el 28 de mayo último la elevación a juicio de las causas donde están los imputados” y agregó que: “En esa elevación a juicio no se admitió el pedido del defensor de incluir como testigo a Ginóbili para que comparezca en el juicio" y que “el Tribunal de Impugnación, al declarar Inadmisible formalmente la impugnación, no dio oportunidad a esta defensa de explicar la importancia de la prueba que se había denegado para demostrar nuestra hipótesis del caso en el juicio”, concluyó Sánchez.

Dentro de los fundamentos que presentó Sánchez para la citación de la ex estrella de la NBA afirmó que: “La negativa de la prueba testimonial solicitada por esta defensa es caprichosa, arbitraria e infundada. ¿Si el Sr. Ginobili se presenta ante la Fiscalía como particular damnificado por el delito de usurpación que se le pretende enrostrar a mi defendido, bajo qué lógica jurídica se le impide a esta defensa citarlo a declarar para que responda a las preguntas que esta defensa tiene que hacerle para acreditar su teoría del caso?” y agregó que: “La cita a Ginóbili, en tal sentido es fundamental para nuestra defensa, por cuanto intentaremos acreditar que el Sr. Ginóbili, cuando adquirió las tierras presuntamente usurpadas, sabía que las mismas estaban ocupadas por la Comunidad Mapuche Paichil Antriao y que, por lo tanto, el delito de usurpación jamás se cometió”, y “Resulta providencial la actitud del fiscal de negarse a la incorporación de esta prueba, por cuanto si es cierta su versión de los hechos, en teoría, esta prueba debería beneficiar y no perjudicar su teoría del caso. Resulta inquietante entonces que la fiscalía y la propia querella se nieguen a que se acepte el testimonio de la propia persona presuntamente damnificada por el delito que aquí se investiga”, concluyó Sánchez.

Fuente: La Angostura digital

