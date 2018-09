Quieren sacarle una distinción a Cristina

Se trata de la máxima condecoración que entrega la Asamblea, que es el órgano que ejerce el poder legislativo en Ecuador. La legisladora Ana Galarza, del Partido Creo, impulsó esta iniciativa: “Sigue sin representar los valores de la gran mayoría de los ecuatorianos que consideramos que la Asamblea Nacional tiene que condecorar a personas que compaginen con el sentir la nobleza, honestidad y transparencia de 16 millones de ecuatorianos”, justificó. “No podemos premiar corrupción” es la consigna, que difundió en Twitter.

“La amistad entre (el ex presidente Rafael) Correa y Cristina es muy grande. Rafael Correa tiene, lastimosamente, una investigación que deja en bochorno a nuestro país a nivel internacional y está buscando asilo político en Bélgica. Para Argentina debe ser una lástima ver que su ex presidenta tenga su nombre en las primeras planas de los diarios del mundo por corrupción”, explicó Galarza, quien agregó: “Cuando Gabriela Rivadeneira le entregó la condecoración, manifestó que se le entregaba la distinción a Cristina por su talla continental. Para nosotros lo que tiene talla continental y mundial es la ola de corrupción que se habría dado en el anterior régimen: lo de los cuadernos y su imperio de propiedades, siempre fueron gente de mucha plata”.

La iniciativa pretende abarcar a otros casos de ex funcionarios ecuatorianos que fueron condecorados en los últimos años y pidieron anular los reconocimientos al ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, y al ex contralor general del Estado, Carlos Pólit.

Detuvieron a un ministro de Chubut en una causa que investiga las coimas

El ministro de Familia de Chubut, Martín Bortagaray, fue detenido este miércoles en la Casa de Gobierno de esa provincia en el marco de una causa en la que se investiga el pago de retornos de la obra pública durante la gestión del fallecido Mario Das Neves. En la misma investigación, la Justicia detuvo al ex titular de la cartera de Infraestructura, Alejandro Pagani, mientras cumplía sus tareas habituales como empleado en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, ciudad donde reside. Tanto Bortagaray como Pagani fueron mencionados en la declaración del pasado viernes de Diego Luthers, en carácter de arrepentido.