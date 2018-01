"Quiero aportar para ser parte de la historia"

Zuculini, que se mostró bien acompañado por Leonardo Ponzio en su primer día de práctica, llevará la camiseta número 5 que dejó vacante Alexander Barboza, nuevamente cedido a Defensa y Justicia. “Me sorprendió lo que es este mundo. Lo imaginaba, pero realmente me superó. Que te cuenten toda la historia de River. Con tantos títulos, tantas glorias en el fútbol argentino y mundial. Me emociona mucho y me dan ganas de aportar algo para ser parte de esta historia”, declaró el volante central.

También confirmó las buenas sensaciones generadas tras el llamado del entrenador del Millonario: “No tengo dudas de que hice bien en no dudar cuando me llamó Gallardo para ver si quería ser parte de este proyecto”.

5 es el número que usará en su camiseta. La dejó vacante Alexander Barboza.

El Muñe pone a punto a Pratto

El Muñeco necesita cuanto antes a Lucas Pratto, el refuerzo más caro de la historia del club que debutó el domingo con algunos minutos frente a Huracán, y por eso en la práctica de ayer fue separado del grupo para trabajar solo junto al el profe Pablo Dolce.

Ponzio minimizó el andar de Boca

Leo Ponzio, referente en el equipo de Marcelo Gallardo, fue consultado sobre el momento de River tras la derrota contra Huracán y aseguró que “esto está muy lejos de ser una crisis”. Además minimizó los 18 puntos de diferencia que le lleva Boca en las posiciones. “Los que están arriba jugaron un solo torneo en el semestre y se enfocaron más en el torneo”, se justificó Ponzio.