"Seguramente a la tarde cuando vuelva vamos a charlar un poco más", dijo el mandatario local y agregó que lo harán cuando regrese de Loma Campana para embarcar rumbo a Buenos Aires, aunque no hay agenda y será un encuentro informal.

"El vino para ver in situ, en el habitat, lo que significa Vaca Muerta, la producción de gas, este elemento indispensable para producir la energía que necesita la Argentina", añadió.

En ese sentido, Quiroga destacó que Macri dará un testimonio de fe respecto de la previsibilidad de la producción de energía para nuestro país, "que es cierto que vamos a tener energía para mucho tiempo en nuestro país", agregó.

Embed Un honor recibir a @mauriciomacri en Neuquén, un presidente que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Gobierna con la verdad, aunque a veces duela, porque no es sencillo volver a ser un país normal después de una década de populismo. pic.twitter.com/535czDfHuy — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 23 de abril de 2018

Sobre le encuentro de la tarde, Pechi sostuvo que charlaran generalidades. "No tengo una agenda, es una charla informal con quien conozco desde hace mucho tiempo, desde antes que sea presidente de Boca, y venimos transitando un camino común en el marco de Cambiemos y desde antes también", sostuvo.

Además, resaltó que junto con el presidente vienen trabajando y compartiendo ideas que se han materializando, como el Metrobús. Sobre su no presencia en el Vaca Muerta, el intendente destacó: "No estaba previsto".

Consultado sobre su visión de Macri, Quiroga dijo que es un gran presidente, que está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Por último, desmintió que hayan tenido charlas sobre una posible candidatura para Gobernador.

"Jamás me mencionó el tema. El sabe que soy uno de los intendentes de capitales de provincia, que puede exhibir un buen resultado de gobierno, nunca lo hablamos, pero si el decide hacerlo lo voy a hacer, pero nunca me lo dio a entender. Si me lo pide, me dará un tiempo para pensarlo, porque estoy concentrado, absorbido y con muchas ganas de terminar con mi mandato y cumplir con el plan de gobierno", concluyó.

LEÉ MÁS

Visita presidencial: Macri llegó a Neuquén y va por primera vez a Vaca Muerta