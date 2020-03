La joven tiene una angustia que la ahoga pero a la vez una necesidad imperiosa de hablar, y así queda plasmado en nuestro encuentro.

Son las 22:30 del martes 3 de marzo. Fue una jornada de mucha actividad para LMN en Junín de los Andes, donde charlamos con familiares y amigos del sargento o Cochele, como todos le decían. Estamos arribando a San Martín para hacer noche. Malén no estaba en los planes, pero la cordillera tiene ese no sé qué que parece convertir este encuentro en algo místico.

Ella sabe que estamos a trasmano, pero decide viajar de Junín a San Martín, 50 kilómetros, para hablar con nosotros de su padre, del caso Aigo. Conmueve verla llegar con las fotos de su papá y la seguridad que muestra sobre su futuro. Tiene 18 años y ha estado obligada a crecer de golpe, cosa que no debiera pasarle a ningún niño.

Embed

La pesadilla

“Recuerdo que fuimos esa noche a dejarlo al trabajo (al puesto de tránsito que se ubica sobre la Ruta 40 en el ingreso a Junín). Siempre que mi papá no estaba en casa a la noche, tenía que dormir con mi mamá por miedo y porque siempre fui muy pegota a mi papá”, aclara la joven.

“Me desperté sola en medio de la noche, mi mamá no estaba y mi tía me había ido a buscar. Me dijo que había pasado algo muy feo y nunca imaginé que sería esto”, cuenta. Esa noche salió de la cama y se vistió para luego subirse al auto de la tía, con destino incierto hasta ese momento.

“Cuando llegué al hospital, recuerdo que vi un montón de sirenas, gente y policías corriendo para todos lados. Después, cuando entré, vi el cuerpo de mi papá y a mi mamá y mi hermano llorando destrozados. No caía en lo que pasaba, creía que estaba soñando y no podía parar de llorar y gritaba asustada con el cuerpo de mi papá lleno de sangre en una camilla”, describe la escena que quedó grabada a fuego en su memoria.

Malén-Aigo-(7).jpg

“Ahí, mi mamá me dice que lo habían matado. Recuerdo que lo toqué y alguien, creo que un tío, me sacó de la sala porque me dormí llorando en su casa”, agrega. Así acabo esa terrible madrugada para Malén, pero no el día.

“Desperté llorando y tenía a mis primos al lado. Ahí caí en que habían matado a mí papá, pero recién entendí que estaba muerto cuando lo vi dentro del cajón en el velatorio y después cuando lo enterramos en lo de mis abuelos (donde hay un cementerio familiar)”, recuerda. Esa despedida selló en su pequeño ser la idea de que su papá ya no estaba.

Crimen e impunidad

De todo lo ocurrido, de cómo los chilenos ejecutaron a corta distancia al padre y se dieron a la fuga por un cañadón en Pilo Lil, nada sabía ni podía entender.

“En ese momento yo tenía 10 años y no entendía bien qué le había pasado. Luego estuve durante todo el juicio (a Juan Marcos Fernández y su esposa por falso testimonio y encubrimiento), tenía 14 años. Tampoco entendí bien lo que pasaba ahí”, cuenta la conmovedora Malén.

caso-aigo-hermana-malen-aigo-3.jpg

“Con el tiempo me fui enterando y fue entendiendo lo que pasó. Leí muchas notas de los diarios, las entrevistas que le hacían a gente que estaba vinculada al caso y las cosas que me iba contando mi familia”, relata. Así empezó a reconstruir la suerte que en desgracia había tenido su padre esa madrugada del 7 de marzo de 2012.

Toda la impunidad que rodea el caso la afecta y es lógico. “Ahora se me hace todo mucho más difícil porque voy entendiendo más las cosas. Estoy en una etapa en la que entiendo que tuve que madurar y crecer sola y cumplir un rol que no era de niña, tuve que crecer a los 10 años y ahora me cuesta más estar sin él. Recuerdo egresar de la primaria y no tener a mi papá, en mi cumpleaños de 15, ahora que voy a egresar de la escuela técnica y voy a ir a la facultad, yo no lo tengo a él”, dice la joven, mientras las lágrimas descienden por su rostro.

Llegamos al punto intenso de la entrevista, donde las sensaciones están a flor de piel. Es ahí donde Malén confía que después de tanto dolor atravesado, hoy necesita más que nunca a su padre, en cuerpo y alma, con un corazón que lata y con esos brazos que solían darle tanta seguridad y ahuyentarle los miedos en las noches. “Yo quisiera saber si está orgulloso de mí, de cómo voy yendo en la vida. Yo sé que él me acompaña, pero ahora es cuando más lo necesito”, dice, y se quiebra mientras el silencio cordillerano nos devuelve el eco de su llanto.

Malén-Aigo-(12).jpg

El peso del apellido y su futuro

“Siempre que digo mi apellido me identifican con mi papá, además de por el parecido. Siempre les cuento que a mi papá lo asesinaron, que pasamos por juicios, marchas, viajes a Neuquén, nos reunimos con la presidenta, y que nadie hizo nada”, afirma la joven.

“A futuro me veo como agrónoma, con una vida en el campo, acá en Junín, como a mi papá le hubiese gustado”, asegura Malén.

En la actualidad, para seguir, cuenta con su familia. “Me apoyo mucho en mi hermano, mi mamá y su pareja. Ellos están siempre, mi hermano en especial, con quien vivimos juntos en Junín”, comenta.

Con su mamá últimamente tuvieron sendas charlas donde fluyen los recuerdos de su papá, que ella atesora en su memoria. “Las salidas al río con asados, mis cumpleaños, que él se esmeraba festejando, y cuando me cumplía los caprichos los domingos en la casa de mis abuelos”, concluye.