Reapareció Gallardo y habló de su continuidad en River

"Me tomé el tiempo de hablar con los dirigentes, el mánager, los jugadores, mi equipo de trabajo... cada final de temporada invita a pensar cosas. Uno no está por estar, porque está cómodo donde lo valoran, lo quieren, sino que está porque esa exigencia que hemos tenido durante todos estos años siga expresándose", explicó Gallardo.

En el "River Camp" de Ezeiza, el "Muñeco" aclaró que no se presentó para comunicar su "continuidad en River", sino que "significa seguir siendo entusiasta y mantener la vara en la competencia, no sólo hablando de logros deportivos".

"HAY QUE SEGUIR ACTIVOS, NO HACER LA PLANCHA"



Marcelo Gallardo explica qué quiere decir cuando pide estar alineados para seguir en River. #HalconesyPalomas



¿Coincidís con el Muñeco?



Sí, tiene todo clarísimo.

No. Mete mucha presión.

"Cuando tenés un equipo que hace un año y medio viene sosteniéndose y marcando una etapa muy importante dentro de nuestra filosofía de ver el fútbol, eso es lo que tratamos de mantener, más allá de los nombres. Eso ha sido muchísimo esfuerzo, el de sostenernos. Tenemos que ser honestos en si tenemos posibilidades de seguir yendo hacia adelante y seguir activos, y no hacer la plancha, no conformarse", sostuvo.

La continuidad d Gallardo hasta diciembre no está en duda. Maidana palavecino martinez (tal lo adelantadl ya están); vigo se acerca (tal conte) lo de Driussi es un bombazo del q yo descreía. Si lo trae es todo de Gallardo y del jugador. Además otro volante llegará — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) February 9, 2021

Aquí las frases más salientes del Muñeco y el estado del mercado de pases:

"Sí, sé que se habla mucho por mí. Es algo que sucede todo el tiempo. Que uno trata. No puedo salir a desmentir todo lo que se habla o dice de mí. O palabras que ponen en boca de otros que salen de mí. No me corresponde y significaría mucho desgaste. Intento comunicar. Hace un mes que no hablo, da margen. Que muchos tengan que hacer investigaciones. Se han dicho muchas cosas. Decir las cosas que pienso, que estan sobre la mesa y evaluando y esclarecer el panorama".

"Ir por la misma senda para mí, es tener en claro lo que queremos, hacia dónde queremos ir. No es traer refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos con las cosas que solemos hacer. Salvo alguna puntual, los mercados no han sido muy rutilantes. Jugadores buenos con proyección que se han potenciado acá. Con un sentido de equipo. Así hemos hecho a lo largo de estos años. Cuando ya tenemos a un equipo que hace un año y medio viene exigiéndose, más allá de los logros, pero viene marcando una etapa importante dentro de nuestra filosofía de ver y jugar el fútbol, eso es lo que tratamos de estar alineados. Ha sido mucho el esfuerzo de sostenernos. Lo que tenemos que ver y ser honestos es si tenemos posibilidades de seguir yendo hacia adelante, mismo en esta situación delicada que estamos todos. Pero si seguir activos, no hacer la plancha. No conformarse y estar bien. Tenemos que seguir estando activos dentro de las posibilidades. En eso hemos sido compatibles. Necesitaba saber si podíamos seguir teniendo el mismo trabajo y elaboración. Y no se trata de traer por traer o dejar ir por dejar ir".

Mercado de pases:

"Voy a hablar de lo que me importa. Si me preguntas eso, tengo que desmentir todo lo que dijeron. Vengo a aclarar. Si me cuestionás punto por punto, no van a participar los demás. Se dijeron muchas cosas. Voy a hablar de lo que me interesa, haciendo evaluaciones. De hacer una ingeniería económica y de comunicación. Son tiempos difíciles. Necesitamos ser puntuales".

"Los que están sobre la mesa y siendo evaluados muchos de ustedes los informaron y otros que se están resolviendo, como otros temas".

Palavecino: "Está a punto de arribar todo acordado entre los clubes. Faltan detalles. Me he comunicado y hablado".

Maidana: "Aprecio mucho y valoro. Es uno de los símbolos de este proceso. Quedó en libertad de acción a fin de año. Para poder con su fichas jugar donde quisiera. Se comunicó conmigo. Es uno de los pocos a los que no le puedo decir que no. Me ha dado muchísimo. No le puedo cerrar las puertas. Sé lo que me da. Si el viene, va a competir y va a hacer competir. No le aseguro la titularidad. Él lo sabe. El quiere teminar acá, voy a hacer que eso suceda. Esperamos resolver algunos temitas. Hubo algunas cosas en el medio que no tenían que ver con situaciones económicas. El deseo de tener claro la función de cada uno. Eso Joni lo tiene recontra claro. Que los hinchas de River tendrán a un jugador símbolo. Está para competir. Si no estuviera para competir, le diría que no. Cada minuto en cancha se lo ha ganado".

"Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Después estamos viendo opciones. Es un mercado muy difícil. Se hace cuesta arriba. Los tiempos no acompañan. Las economías no acompañan. Estamos en un círculo donde damos vuelta y no avanzamos. Estamos, bastante alineados para que podamos ir resolviendo".

David Martínez: "Estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros. Es el futbolista con el que hablé. Tiene intenciones. Me dicen que hay un acuerdo entre los clubes. Es un joven jugador que se fue porque no tenía lugar. Se fue a tomar minutos de vuelo, como con otros jóvenes para que sigan creciendo y evolucionando. Y los que tienen buenos rendimientos y se consolidan, estamos en plena observación. Es el caso de David Martínez, con posibilidades de repatriarlo. Así trataremos con los chicos que no tuvieron posibilidad y van buscando minutos afuera".

Driussi: "La otra para terminar tema de charlas, sí tuve una hace un mes, con Seba Driussi. Con charlas diarias. Nos encantaría tenerlo. Está haciendo mucho esfuerzo para que suceda. Dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación. Si se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar. No tengo problema en mencionarlo. Vengo hablando casi todos los días".

"HACE UN MES QUE VENGO HABLANDO CON DRIUSSI"



Marcelo Gallardo y el sueño de recuperar al goleador que juega en Rusia. #HalconesyPalomas



¿River debe hacer un esfuerzo por Driussi?



Sí, vale la pena

No. Es mucho dinero.

Nacho Fernández: "Tiene una propuesta de Brasil. que está siendo evaluada. Tiene deseos de salir. Tuvo la posibilidad anteriormente. Fue un jugador fundamental. Si tiene deseos y la oferta, con los clubes de acuerdo, Nacho nos dejará si así termina siendo el ofrecimiento concreto hasta ahora. No tengo más detalles. Sé que hay conversaciones".

"SI LA OFERTA ES BUENA, NACHO SE IRÁ"



Marcelo Gallardo y la posible salida de Ignacio Fernández. #HalconesyPalomas

"Está con reposo médico por una intervención. Estará entrenando de acá a una semana, iniciando. Y dependerá de su evolución. No es de importancia. Veremos el día a día, si seguirá o no. Si bien el mercado de Brasil tiene esta ventana en marzo, necesitamos una respuesta antes que nos dé la posibilidad de que sea concreta para salir a esa chance al mercado. Sin dinero, no podemos salir. Necesitamos vender. Ha sido una muestra en estos tiempos. Dependeremos de lo que sucede con Nacho para salir al mercado. Los tiempos terminan acomodando todo o no".

"El no entrena por un recaudo médico. Cuando tenga el alta, se pondrá a entrenar normalmente".

"El equipo necesita inyectarse de movimientos, de competencia. Como lo hemos hecho anteriormente. Si sale Nacho, claramente. Pero lo necesitamos antes que saliera Nacho. Dentro de las posibilidades, tenemos que ver las alternativas. No tenemos la chance de salir a buscar el mejor jugador, sí los más funcionales a nuestra estructura dentro de las condiciones económicas normales".

Pinola y Ponzio: "Hablo con Pinola y Leo del futuro a corto plazo. Estamos en presencia de dos futbolistas, de dos ejemplos en nuestra institución, de profesionales, con el mismo deseo de entrenar de hace años. Más allá de la edad, me interesa su actualidad, su situación actual, cómo se entrenan y preparan. Hasta ahora, han sido ejemplos. Pero esto no quiere decir que no estemos más cerca de su retiro que de seguir. Mientras vea que son competitivos, los voy a seguir teniendo. la evaluación la haremos en el momento indicado, en junio, y veré cómo los veo. No hay problemas, son inteligentes y verán si estar para competir o si quitan lugar a un jugador joven. En ese sentido, son dos profesionales con todas las letras y lo seguirán dando en este corto plazo".

Vigo: "Es un jugador que nos habíamos interesado un tiempo atrás. Nos interesa. Tomamos contacto con Colón, si había una posibilidad. Está interesado. Lo ha manifestado en el día de hoy. Sería un pecado no poder, que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable. Dependerá de lo que evalúe los dos clubes para ver si se le puede dar forma".

Volante: "Estamos viendo opciones, hay más derechos que zurdos. Estoy siendo generoso porque quiero ser preciso y que tengan precisiones".

Montiel: "Me voy a detener en lo que preguntaste. No voy a extenderme en situaciones personales. Le quiero dar mérito y valor a la decisión que tomó Gonzalo. Porque no suele ser fácil, más cuando hay un entorno con tendencia al beneficio del futbolista, que está bien que así sea. Estábamos hace más de un año y pico que se sentara a evaluar y no se llegara a estas instancias. Sucede pero no se dice. Habla muy bien de él que el vinculo se cierre. Habla de una persona de bien, con valores tremendos. Es un jugador del club, lo quieren. Podría haber tomado otra decisión, otra postura. Muy leal con nuestra institución. Me pone contento que haya sido así. Siento que tendrá mercado próximamente. Si no es ahora, a mediados de año. No para de crecer. Su evolución no llegó a su techo y jugadores como él son requeridos. Es un mercado muy cerrado. Los clubes en Europa con situaciones parecidas, acá mucho más".

De la Cruz y Borré: "Son diferentes situaciones, están en conversaciones. Si se llega a buen puerto o no, dependerá de todos".

Final Libertadores: "Cualquier cosa que pueda decir sobre quién mereció o no jugar, será motivo de opinión. Las finales las juegan los que hicieron mérito. No ganás por merecimiento, sino por concretar. Tenés que ser mejor que el rival y en el marcador. Tuvimos que pagar una factura alta en la ida. Hicimos mucho mérito en el segundo partido, no alcanzó y no pudimos hacer los goles que necesitamos. Si nos guiamos por lo futbolístico, no tengo otra que reconocer a mi equipo por las formas y valentía por la que jugaron. Por las pocas chances que teníamos y porque me demostraron que seguimos teniendo ese fuego sagrado".

"Es una opinión y puedo no estar de acuerdo. Para mí, no. El que hace méritos y es campeón es porque lo hizo. No siempre es el que mejor juega o te representa. Puedo aplaudir a un equipo que no es campéon, pero por ahí me representa otro equipo".