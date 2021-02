El llanto del tenista N° 11 del mundo, que no consigue ganar

Lo mental en el tenis es clave. ¿Quién no recuerda el sufrimiento que eran los partidos para el Gato Gaudio por sus problemas anímicos? Ahora es Gael Monfils el que está viviendo una pesadilla. No da pie con bola, hace rato que no gana y su llanto ante los periodistas conmovió al mundo tras la derrota ante Emil Ruusuvuori. Como si fuera poco, le pidió a la prensa "clemencia" por su séptima derrota al hilo, con el parate de la pandemia de por medio.