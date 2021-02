Vignolo, al borde del llanto por el Morro: "Perdimos a un pibe de 30"

Visiblemente emocionado, agregó: "Yo me puse a pensar en la historia del jugador del fútbol, sobre todo en el Morro. Qué difícil debe ser dejar de ser. Qué difícil debe ser sentirte desprestigiado, devaluado, cuando apenas tenés 30 años. Yo no sé que pasaba en su cabeza, él hablaba con (Jaime) Ayoví, pero claramente él estaba muriendo por dentro. Y nadie lo advertía, nadie. No había manera, no había forma, por lo menos para aquellos que no están tan cerca".

"NO PERDIMOS UN FUTBOLISTA, PERDIMOS A UN PIBE DE 30 AÑOS"



"NO PERDIMOS UN FUTBOLISTA, PERDIMOS A UN PIBE DE 30 AÑOS"

La emotiva reflexión del @PolloVignolo tras conocerse la triste noticia de la muerte del Morro García.

En el último pasaje de su editorial, contó cómo se enteró de la tragedia: "Se lleva a un pibe de 30 años, que para el fútbol podría ser joven, viejo, más o menos, cerca del retiro olvidado, no olvidado. Se llevó puesto a un pibe de 30. Se cansó de vivir, con lo linda que es la vida, ¿no? Siempre hay un momento que uno dice 'Vale la pena estar vivo'. Ahora, yo no voy a ponerme acá a analizar, no me compete, no soy quién. Simplemente, para contarles que cuando me enteré había pasado uno de esos momentos inolvidables. Para un padre, compartir con tu hijo una tarde de fútbol, con una gaseosa en el medio, que estés charlando y que te caiga un mensaje y diga "Se mató tal", te ponés a pensar y valorar. Me cayó como un garrotazo", cerró al borde de las lágrimas.