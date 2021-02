La madre del Morro: "Me voy con las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a Mansur"

La madre de Santiago " Morro " García, Claudia Correa, arremetió esta noche contra el presidente de Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur, y comentó: "estoy esperando que me conteste el mensaje que le envié y me hubiese dado las condolencias, por la muerte de mi hijo ".

"Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo y este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo", prosiguió la madre de Santiago García.