Reapareció la Bomba y les apuntó a Laurita y Lourdes

Sin pelos: “ella tiene asegurado su trabajo ahí (por el ‘Bailando’), tiene un marido que gana plata”.

Cuando le dijeron que Lourdes este año formaría parte del VAR, la Bomba dijo: “Lourdes es fija ahí, ya tendría que dejar sus programas de niños porque ella es bien peleadora, ya tendría que dejar porque tiene su lugar asegurado ahí y tiene un marido que gana plata”.

Sobre el rol de Laurita en el jurado, aseguró: “Demorará 60 horas para dar la devolución, querrá explicar para que la gente vea que ella sabe. No me gusta ella, bailando, no bailando, es una chica con mucha suerte, no me gusta como persona, no me cae bien”.