Rebelo: "Argentina está en tiempos difíciles pero se va a levantar"

- ¿Cómo lo trata la Patagonia?

Estoy muy entusiasmado, soy portugués y estoy en argentina desde 2001. En el negocio del vino, desde 1994. A la Patagonia la conocí desde el turismo. Manejar una bodega en la Patagonia me entusiasmo muchísimo. Yo vine para manejar otra bodega en Argentina y cuando surgió este desafío en Patagonia me entusiasmo muchísimo. Por la gente, por la cultura, por la comida, por los paisajes… Todo eso conforma el alma del lugar. Me encanta.

- Usted venía de trabajar en otros rubros...

Hice la carrera típica, empecé a trabajar de muy chico en empresas multinacionales. En los noventa entré en el mundo del vino, en una empresa que se llama Sogrape, y en su momento fui responsable de Finca Flichman. Argentina me encanta. Más allá que estamos pasando un momento, es un país con nivel de oportunidades, con una cultura fantástica. Estamos en tiempos difíciles pero sé que nos vamos a levantar. Actitud positiva y vamos para adelante.

- ¿Cómo lo encuenta estar al frente de la bodega más importante de la Patagonia?

Pensemos que patagonia tiene un 3 o 4% de la producción de vinos a nivel nacional. Siento que tiene un potencial enorme no sólo en el mercado local sino también internacional. Si uno viaja por el mundo, la gente conoce la palabra “Patagonia”. Nuestro gran desafío es llevar a entender que Argentina es mucho más que Mendoza y Malbec. Lo que nosotros tenemos para ofrecer es un Malbec patagónico, un Pinot Noir patagónico, es un Cabernet Sauvignon patagónico y un Chardonnay patagónico con todo el terroir que tenemos para potenciarlo porque la estrategia es distinta.

La patagonia tiene un potencial enorme no solo en el país sino en el mercado internacional también.

- La producción de Bodega del Fin del Mundo es 100% propia, ¿no?

Sí, nosotros tenemos un total de 680 hectáreas y todos nuestros vinos son de producción propia. La hacemos en base a nuestros viñedos y todo embotellado internamente. nos ha ido bastante bien. No nos podemos quejar de esta situación de cuarentena. Estaba viendo números del INV y junio contra junio hubo un crecimiento del 25% y de enero a junio acumulado contra igual periodo del año pasado, un crecimiento en volumen de un 7%. En nuestro caso, en BFM, vamos con un crecimiento más alto que el del mercado, lo cual es bueno porque ganamos en participación. Es buenísimo.

- Tuvieron que adaptar protocolos...

Nuestra vendimia termino un dia antes que se decrete la cuarentena. Tuvimos la suerte de tener todo en la bodega. Después estamos siguiendo los protocolos del gobierno, haciendo los testeos a las personas. Tenemos que ajustar nuestra plantilla y alrededor de 15 personas, que son de riesgo, trabajan desde la casas. Ante todo la seguridad de la gente y de la operación.

- ¿Cómo están los mercados internacionales?

El mercado creció principalmente porque algunos clientes como EEUU, con miedo a que haya un problema de abastecimiento, se sobre estoqueó. Eso hizo que hubieran más ventas, llamémoslas especulativas, para tener stock en el mercado de destino.

La mayor expectativa del mercado es sobre los restaurantes porque hay una baja en ese consumo. Pero lo que estamos viendo es que la gente se queda en casa y se da un gusto en esta situación y terminó consumiendo un poco más de vino. Los datos que tenemos es que hay un incremento del consumo per cápita interesante.

- ¿Tuvieron que adaptar el canal comercial?

Nosotros ya teníamos e-commerce pero decidimos potencial nuestra tienda y ventas a través de Mercado Libre, que es el mayor soft de e-commerce de América Latina. Nos ha ido bien y un 2% de nuestras ventas están en ese canal. el crecimiento en relación al año pasado es exponencial.

La presencia en los aeropuertos la compensamos con las ventas a través de ecommerce y de nuevos mercados.

- ¿En cuántos están hoy?

Estamos en 30 mercados de todo el mundo. Después de la pandemia logramos cerrar contrato con el mayor importador de Inglaterra, con el de Rusia y estamos por cerrar con un importador de Holanda. Todo esto nos da un apoyo interesante de cara al futuro.

También lanzamos una variedad de La Poderosa que es el que más vendemos en el mercado interno y también empezamos a traer los vinos, más por un tema de imagen, de la bodega Karas de Armenia, que es del grupo. Se puede comprar en nuestro MercadoShop.