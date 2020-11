Receta: ensalada fresca de pepino, menta y limón

Ingredientes:

1 pepino

hojas de menta

Cilantro (hoja y si se puede la flor)

Cebolla colorada o verdeo

Quinoa tostada

1 limón

aceite de oliva

sal

Ras el hanut o alguna especia que lo conforme

(pimienta negra, comino, cardamomo, nuez moscada, canela, pimentón, jengibre)

Procedimiento

Lavar el pepino y cortar muy finito con mandolina o cuchillo (cuidado los dedos).

Para esta ensalada no es necesario dejarlos en sal y luego enjuagarlos. Esto se hace si a la preparación se le agrega alguna crema o yogurt, permitiendo que antes pueda largar líquido y no modifique esa cremosidad. Pero como a esta preparación no le vamos a poner nada más que lo que dijimos, no tienen que pasarlos por sal.

Los acomodamos en un plato, le sumamos hojitas de cilantro, menta, media rodaja de limón y un poco de jugo, aceite de oliva, una cebolla colorada cortada finita, quinoa tostada, sal, ras el hanout y a disfrutar una fiesta de sabores en la boca.