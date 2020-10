Receta: panqueques con dulce de leche

El panqueque más grande del mundo se hizo en Manchester en 1994 y medía 15 metros de diámetro y pesaba 3 mil kilos.

receta panqueques 00

Ingredientes:

100 g harina 0000

1 taza de leche

3 huevos

Dulce de leche

manteca c/n

Procedemiento:

Colocar en un recipiente la harina con los huevos y batimos. Agregar la leche de a poco y batir para que quede una mezcla homogénea y sin grumos.

Calentar la sartén y agregar manteca al inicio para que no se peguen.

Poner fuego no muy fuerte para que no se queme la manteca y tirar nuestra primera cucharada de mezcla. El primero puede fallar, muchas veces ocurre. No pasa nada, nos sirve para asentar todo.

Luego repetir, tirar una mezcla, no muy grande para que el panqueque no salga muy gordo e ir moviendo en círculos el sartén para cubrir toda la superficie.

Con espátula ir despegando los bordes y a los 30 segundos darlo vuelta por medio minuto más para que no se queme.

Apilar en un plato sin ningún separador para que no se peguen.

Agregar dulce de leche y a gozar.