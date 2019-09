Reclama a Nación la recompensa por el crimen de Gatti

“Fueron ofrecidas las dos recompensas a través de distintos medios de comunicación, lo que no se informó en ningún momento fue cuál era el procedimiento nacional. Supuestamente uno debería comunicarse con la línea 134, brindar los datos que tiene sobre el o los autores del hecho y luego se asocia con la fiscalía local. Al contrario, se brindó un 0800 que a veces funcionaba y a veces no”, explicó en este sentido su abogada, Micaela Leiva.

Su contribución en el crimen

Las recompensas fueron comunicadas en agosto de 2018, con la intención de encontrar datos sobre las dos personas que asesinaron a Fernando Gatti un año antes en medio de un intento de robo en la casa de sus padres.

Carlos había llegado de Chaco en el 2017 y mediante la iglesia evangélica a la que asistía conoció a Nicolás Núñez. “Fue uno de los últimos días de agosto. Me dijo ‘necesito contarte algo grande’. Me mostró un video y me preguntó si sabía del crimen de Gatti. Le dije que no, porque hasta ese momento no había escuchado sobre eso, y al ver el video me dijo ‘este de acá soy yo’. Me dijo que había matado a esa persona”, confió el hombre.

En caso de cobrar, el dinero lo donaría. Muchos creyeron que lo hice por conveniencia, pero no lo conocía y dar esa información era lo más correcto

“Primero no le creí mucho, pero con el paso de los días dudaba sobre qué hacer con esa información. Él estaba muy nervioso esos días, después no lo volví a ver. Coincidía todo, su forma de caminar, lo que se veía de su rostro”, relató Carlos, y agregó: “Llamé a un 0800 y la linea estaba caída, así que me contacté por Facebook con el Ministerio Público Fiscal”.

Efectivamente, el dato que aportó Carlos junto con lo dicho por otro testigo permitieron a la fiscalía detener a Núñez y luego condenarlo a 25 años de prisión. Si bien la recompensa provincial fue pagada, desde Nación todavía intentan dilatar el pago desde la burocracia.

$1.350.000 Era el total ofrecido entre Nación y Provincia.

En agosto de 2018 se informó una recompensa de $850 mil por parte del gobierno provincial y de $500 mil de Nación a quienes aportaran datos certeros para dar con el autor del crimen.

