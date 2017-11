Reclaman más viáticos para el área de Familias Solidarias

Desde el lunes están con medidas de fuerza el área que coordina las familias solidarias y trabaja con niños a los que se le ven vulnerados sus derechos.

"No contamos con el recurso de movilidad para el traslado de niños para revincularlos con sus progenitores o con las familias solidarios o bien a la sede del programa. La directora del área alega que contamos con un auto fijo y dos vehículos de otras áreas pero el recurso no es real porque que no siempre están a disposición", explicó la delegada por ATE y trabajadora Social de la Dirección, Fanny Díaz.

Dijo que a pesar de lo que dicen las autoridades, "no rinde" porque no cuentan con partida presupuestaria de suficiente para cargar combustible.

Puntualizó que por semana suelen recibir 200 pesos y que se debe distribuir entre los cinco equipos que suelen abordar 15 casos cada uno. "Antes nos daban 1200 por semana, pero es cada vez menos y eso que cuando no estamos con los nenes nos tomamos un colectivo para no gastar demás", agregó Díaz.