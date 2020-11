Recuperá las fotos que eliminaste por error de WhatsApp

Es medio osado decir que todo el mundo usa WhatsApp , pero es real. Capaz no todo el mundo, pero al menos unos 2.000 millones de usuarios están activos en la aplicación líder de mensajería.

La app no deja de redoblar la apuesta. Frente a la altísima demanda, WhatsApp tiene el reto de mantenerse arriba y es por eso que desarrolla constantemente nuevas funciones que hacen de la aplicación algo más copado.

Aunque los usuarios de WhatsApp no paran de crecer, son muchos los que no saben aprovechar esta app al máximo. Por ejemplo, hay dos maneras de recuperar las fotos que alguna vez eliminaste de WhatsApp por error.

Imaginá que son las fotos de tu vida. Por ahí son de una salida inolvidable, o de alguien importante, quién sabe. ¡Y las eliminaste, ponele que sin querer!

Okey, ¿Qué hago?

Quedate tranqui que tenemos la solución. Existen al menos dos mecanismos para recuperar esas fotografías que creías perdidas para siempre.

La manera más común, fácil y conocida es acudir a la copia de seguridad de la app. Tanto la versión del sistema operativo Android como el de iOS admiten copias de seguridad. ¿Viste cuando son las 2:00 de la mañana y de pronto se guarda sola? Precisamente es para eso. Igual podés configurar tu copia de seguridad para que se realice con la frecuencia que querés y a la hora que te provoque, pero eso es tema de otra nota.

A lo importante: si no ha pasado demasiado tiempo desde que eliminaste por error esas valiosas imágenes, podés restaurar tu última copia y tendrás las fotos de vuelta. Si pudiste obtenerlas, guardalas en la nube; hay múltiples aplicaciones para dejar esas fotos en algún lugar de la red por la eternidad. Y lo mejor, con claves de seguridad para que solo las veas vos. En fin, ingresá a la configuración de WhatsApp y pulsá en "Copia de Seguridad", allí dale a "restaurar".

El quilombo real es cuando no había copia de seguridad previa a la eliminación de esas fotos. En ese caso existen otras aplicaciones externas como DigDeep. Es gratis y te va a mostrar las fotos borradas de WhatsApp. Solo tenés que presionar la que querés restaurar y cantar bingo. Después no digas que no te avisamos.

DigDeep.jpg

Andá a la Play Store de tu celu y descargala. Después en los comentarios contanos qué tal te fue.

Aprender otros trucos está bueno

Como ya te dijimos, es importante que sepas sacar provecho de WhatsApp. La app está en constante renovación con funciones más copadas que las anteriores. Desde eliminar mensajes de forma automática para liberar espacio hasta cambiar tu voz para enviar a tus contactos. Lo ideal es alimentar el conocimiento sobre esta aplicación para disfrutarla al máximo.