Esta vez, Cambiemos logró el apoyo de los concejales del MPN, por lo que se espera que mañana el oficialismo conseguirá elevar los aportes jubilatorios de los empleados municipales.

Ante este panorama, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramune) Santiago Baudino, dijo en conferencia de prensa que lo que pase será responsabilidad del Ejecutivo y los concejales que voten a favor de esa ordenanza.

"Cualquier situación que se genere mañana es pura y exclusiva responsabilidad del intendente Horacio Quiroga, de José Luis Artaza y los concejales de Cambiemos y el MPN que están llevando esta ordenanza caprichosa que no salva nuestra caja jubilatoria", expresó Baudino este mediodía.

Santiago Baudino, de Sitramune, se las agarró con Quiroga. Santiago Baudino, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramune). Agustín Martínez

"Queremos decirle a la comunidad que esta reforma no va a salvar la caja, que sólo va a generar un parche que nos va a tener en unos días mas nuevamente en la calle. La ordenanza que se aprobaría mañana genera un ingreso extra de 70 millones de pesos y el déficit previsto para el 2019 es de 120 millones de pesos, con lo cual estarían faltando 50 millones", aseguró el gremialista, quien además denunció que los trabajadores no formaron parte de la discusión.

"Nos acusaron de violentos pero violentos son ellos que no se sientan a dialogar con los trabajadores para encontrar una solución. Lamentablemente no nos han escuchado. No nos hicieron llegar una copia de ese proyecto para que lo viéramos", señaló Baudino y adelantó que luego "irán por la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN)".

El Concejo Deliberante está totalmente vallado y ya informaron que los concejales no podrán ingresar después de las 8.15 y que la cochera no estará habilitada para el ingreso de vehículos. Además, hoy notificaron sobre las denuncias penales a Jure e integrantes del gremio de los Municipales, Sitramune, y de ATE.

Tanto Sitramune como Jure llamaron a movilizarse nuevamente a las 8 de la mañana en las puertas del Deliberante.

