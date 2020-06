Refugio y abogadas gratis, las deudas en Neuquén a cinco años del Ni una menos

El 3 de junio de 2015 fue un antes y un después, pero en Neuquén el doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza, ocurrido el 22 de febrero de 2018, también marcó una herida profunda en la sociedad. El despliegue policial inédito, 23 días de búsqueda y un final inesperado con el femicida Lorenzo Muñoz, creído prófugo y que apareció muerto, derivó en una ola de bronca por las falencias estatales.

En medio de esa conmoción social y cinco días después del doble femicidio de Las Ovejas, el Gobierno Provincial adhirió al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el 27 de febrero del 2018. Entre otras cosas, ese Plan del Ejecutivo Nacional tenía planeado destinar, hasta 2019, 750 millones de pesos para la construcción de 36 refugios en todo el país. El nuevo Plan Nacional del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, trabajado conjuntamente con los gobiernos de cada provincia, será anunciado en los próximos días.

“No se trata de un plan abstracto sino que tiene medidas concretas, con un presupuesto asignado para cada provincia, desde una perspectiva federal”, aseguró en su momento la directora del entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Túñez, al momento de la firma del acuerdo con el gobernador Omar Gutiérrez. En Neuquén nunca se construyó. De los 36 planeados, sólo se iniciaron las obras de tres.

“Cuando firmamos el Plan Nacional, fue justamente para poder acceder al programa de refugios. Y en Neuquén, como teníamos el reclamo de Ivana (Rosales), era prioritario. Eso no sucedió nunca, más allá que estaba en el compromiso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde se había hecho la demanda. No se hizo ese refugio, no se cumplió con eso”, afirmó la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, en contacto con LMN.

Ahora, el compromiso de Nación es aportar dinero para el mobiliario de la casa refugio de Plottier “Ivana y Mayka Rosales”, comprometida tras un acuerdo entre los tres Estados (municipal, provincial y nacional). A fines de octubre del 2019, el ex intendente Andrés Peressini firmó el acuerdo con la entonces ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo, para su construcción.

Según precisó Maistegui, el municipio se ocupó de la donación del inmueble y de su acondicionamiento. “Ahora viene la parte de la Provincia, que tiene que hacer el SUM a través de Corfone y, con un mínimo aporte de dinero, Nación va a cubrir lo que es la parte interna, el amoblamiento y demás”, detalló la funcionaria.

Maistegui aseguró que dicho refugio en la vecina localidad "es un compromiso asumido con Abril no solamente ahora, sino con Ivana en su momento. Y es una deuda, por supuesto. A pesar de que se fueron resolviendo muchas cosas, todavía falta por la memoria y el hito que fue Ivana en la historia de las mujeres de Neuquén. Hay un compromiso desde lo personal pero también desde lo institucional. Ese acuerdo se va a cumplir entero porque hay mucho interés, también de parte de la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli”.

Otro de los anuncios realizados tras el doble femicidio de Las Ovejas fue la ley de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia, que se aprobó con una rapidez inusitada, el 21 de marzo del 2018. Su aplicación no corrió la misma suerte.

Al día de hoy funciona una abogada, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay dos abogadas restantes, que dependen del Gobierno Provincial y que todavía no empezaron a representar a las víctimas. El convenio fue firmado el 19 de noviembre del 2019 entre el entonces ministro de Gobierno neuquino, Juan Pablo Prezzoli, y quien era titular de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Germán Garavano.

“En ese momento se acordó que se iba a nombrar a tres abogadas y que iban a cubrir ese servicio de patrocinio acá. Primero Nación capacitó a las letradas, cubrían hasta 50 causas y después empezaba otra de las nombradas, a cargo de la Provincia”, dijo Maistegui. Y justificó: “Cuando iba a empezar esa situación fue la feria (judicial) y después nos cayó esto (la pandemia del coronavirus)”.

Acuerdo amistoso por Ivana Rosales

Ivana Rosales fue una mujer de Plottier, quien durante años sufrió violencia por parte de su marido, Mario Garoglio. En 2002, ella se quiso separar y él la golpeó con una piedra en la cabeza. Creyó que la había matado y la encerró en el baúl del auto, pero un vecino lo vio y lo denunció. Ella se salvó y desde entonces se convirtió en un ícono contra la violencia. Durante su lucha perdió a Mayka, quien había sido abusada por su padre y se suicidó. Su ex no estuvo preso y, por las reiteradas faltas de la Justicia, Ivana denunció al Estado. Murió el 5 de septiembre del 2017 tras un ataque de epilepsia.

El 11 de septiembre del 2019, el Estado provincial de Neuquén asumió su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de Ivana Rosales y sus hijas Abril y Mayka. Así, se comprometió con la reparación y no repetición del caso y, entre otras acciones, prometió la construcción del refugio de protección integral a mujeres víctimas de violencia en Plottier, que contemplaba su realización en un año desde la publicación del decreto. El acuerdo de solución amistosa se firmó con Abril -representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- luego de que Ivana llevara su causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El sueño de Ivana era que su propia casa se transforme en un refugio para mujeres víctimas de violencia.

