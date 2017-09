Repudio y enojo

“No es cierta la acusación de abuso. No quiero confrontar con Soledad. La denuncia no fue judicial, fue en las redes”, aseguró el cantante en el programa. “No hay denuncias porque nunca abusé de nadie. No conozco a Soledad. En mi vida la conocí. Esto se divide en tres aristas. La denuncia de Soledad Mercado. Otro es el caso de Macarena. Abortamos hace cinco años y fue muy traumático. Le tengo que pedir perdón porque considero que pude acompañarla un poco más”, agregó Aysine en relación con la historia de Macerana Nutty.

Comentario polémico

Mientras Pergolini escuchaba las explicaciones del músico, esgrimió una frase que generó malestar en las redes sociales: “No te podés hacer cargo de esa mezcla si ahora te salen novias despechadas”,.

Las palabras del conductor encendieron rápidamente la polémica en las redes sociales. “La impunidad es tan grande que maltratan pibas sin miedo, porque saben que después van a la radio más escuchada y Pergolini los banca”, fue uno de los tuits de Malena Pichot.

Luego, en otro mensaje escribió: “Sí, muchachos, van a tener que elegir a quién se garchan. Van a tener que preguntar el nombre, van a tener que tener cuidado. TENGAN MIEDO”.