Revancha y pase de factura de Flor de la V

Ni bien terminó de hacerle el pase de factura a Rial, el conductor se defendió: “Primero me costó mucho enganchar el hilo de quién hablaba porque arrancó hablando de vos tratándote en masculino y no sabía lo que había pasado, cinco minutos atrás, en tu programa. Yo pensé que estaba hablando de política, de Florencio Randazzo. ¿Viste que Diego sale para cualquier lado?”.

Luego, De la V mantuvo su postura por las agresiones: “Lo hemos vivido durante años… Y si no me hubiera pasado esto a mí, lo tendríamos ahí, haciéndole un homenaje, a un tipo que es extremadamente violento con todas sus ex y con las mujeres. Naturalizamos la violencia. No podemos seguir avalando sus dichos desde la televisión. Como comunicadores, nuestra responsabilidad es más que importante”.