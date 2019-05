Revés al aborto en EEUU: prohibido hasta en violación e incesto

En Missouri solo se permitirá cuando no se escuchen los latidos.

Para el estado de Missouri, los abortos quedaron prácticamente prohibidos. Con mayoría legislativa republicana y con un gobernador, Mike Parson, también del Partido Republicano, la interrupción de los embarazos no será posible desde el momento en que se detecten los latidos del feto, algo que ocurre entre la semana siete y ocho de la gestación. Y la nueva ley, que se espera sea proclamada esta misma semana por el jefe del estado, no sólo es dura con las intenciones de quienes apoyan el aborto libre sino también con los médicos que no la respeten: las condenas irán entre los cinco y 15 años de prisión.