Rial no quiere que Eduardo Feinmann esté en pantalla

“En cómo encara la línea editorial, y... a veces lo puteo como me debe putear él a mí. No me gustan un montón de opiniones que tiene ni su antiperonismo feroz, no me gusta la obsesión que tiene todo el tiempo con el kirchnerismo, o que hable de algunos hechos de corrupción y de otros no, pero es su manera de hacer periodismo y la respeto. Esto lo hablo como espectador, pero como tipo, no tengo nada para decirle”, sostuvo Rial. Aunque no se quedó ahí: “A veces me dan ganas de meter la mano y sacarlo”, confesó.