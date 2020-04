"Rompe las pelotas"

Contundente, la modelo se refirió al conflicto mediático entre Cinthia y Martín (ex de la bailarina), que a pesar de haberse separado en una primera instancia en buenos términos, ahora no se pueden ni ver.

“No me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos donde mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano”, argumentó Agustina.

Letal: “Cuando se dan con una piba laburadora, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar”

Filosa

Luego se puso picante y se refirió a los dichos de Fernández sobre sus vínculos en el pasado. “No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto, estoy orgullosa de la mujer que soy, orgullosa de Agustina Agazzani. Cuando se dan con una piba laburadora y limpia en su historial, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar para tener algo que decir”. expresó la rubia. Por último, Agustina agradeció a Marcelo Tinelli y la producción por haberla convocado al certamen: “Gracias con todo mi corazón por haberme considerado para ser parte de este ‘Súper Bailando’; con todo mi amor y respeto digo gracias, una vez más, y espero sepan entender que acá no se trata de miedo a nada ni nadie, se trata de amor propio”.

P24-F3-TV(SCE_ID=420310).jpg

Para Cinthia, se metió en la “boca del lobo”

La panelista de LAM no se siente culpable por la renuncia de Agazzani y le respondió picante: “Se metió con una pareja en conflicto y en una situación que daba para mojar la oreja”

Cinthia Fernández estuvo atenta al descargo de Agustina Agazanni y fue contundente al responderle a la novia de su ex. En diálogo con Ciudad.com, la bailarina dijo que la modelo se metió en “la boca del lobo”.

“No tengo nada contra la piba, pero tiene que entender que si se mete en el medio es parte de esto, y a todos nos pasó. Tampoco que se haga la inocente diciendo ‘no soy mediática’, porque sabe donde se mete. Si vos conocés a una persona y a los dos días te metés en el ‘Bailando’... Es lógico que ella lo quiere aprovechar porque es joven. A todos nos suma un ‘Bailando’, pero tiene que saber que se mete en la boca del lobo. Se metió con una pareja, en el conflicto y en una situación que daba para mojar la oreja. Y bueno, es obvio que le va pasar esto. No le pasó en su momento con (Gastón) Soffritti porque no era tan mediático. Pero ahora se metió en la boca del lobo”, afirmó la panelista de LAM.

Sobre si se sentía culpable por la renuncia de Agazzani, Cinthia fue categórica. “Cero. No me siento culpable. Que no se haga la mosquita muerta. Esto también lo hicieron conmigo. A mí me pasó el quilombo de la chorra, el quilombo con mi padre, con Baclini, todo, y a todos nos escarban. Es así el medio. No sé si hay otra cuestión. Se habrá puesto nerviosa porque hay fotos con un empresario, con otro chico. Si uno deja plasmado cosas en las redes es muy fácil encontrar y averiguar. Nosotros solo transmitimos, y no me hago la inocente porque también lo hicieron conmigo. cerró Fernández.

P24-F4-TV(SCE_ID=420311).jpg

El vaticinio hot de Moria sobre Baclini y Fernández

En medio de la pelea entre Cinthia Fernández y la pareja de Martín Baclini, Moria pronosticó un deselance caliente entre la bailarina y el empresario. “A mí me parece que Baclini fusiona con Cinthia y Cinthia fusiona con Baclini, se retroalimentan. Pero me parece que van a volver a darse una buena revolcada cuando estén en la pista”, dijo.