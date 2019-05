Rial pegó el faltazo y sigue la tensión con América

Una señal Tras el anuncio de Pallares, en el ciclo se emitió una nota de Susana Roccasalvo, con quien Rial mantiene un gran enfrentamiento. No así con Liliana Parodi, la gerenta de contenidos del canal del cubo, íntima amiga de la conductora. Roccasalvo en reiteradas oportunidades confesó que no trabaja en América “por culpa” del intruso.

Ironía: Moria le pegó por Twitter y le recordó su buena performance cuando le tocó reemplazarlo.

La relación entre Rial y América está muy tensa luego de que el periodista le pegara a Aptra por su no nominación a los Martín Fierro. “No hay nadie de Aptra que me mueva sentimentalmente nada. Esto es una locura absoluta, agitada desde adentro de este canal. Que desde tu propio canal te agiten esto... y, la verdad, no te da muchas ganas de estar en un lugar hostil”, dijo Rial sobre el tema. Y cerró: “Hay lugares en los que me tratan mejor que acá”.