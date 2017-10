Ricky Martin, feliz por su hermano y molesto con Trump

Puerto Rico.- Tras arribar hace unos días a Puerto Rico con una misión humanitaria para los damnificados por el huracán María, Ricky Martin encontró sano y salvo a su hermano Eric, incomunicado luego de que el fenómeno climático azotara la isla. “Las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien”, aseguró Eric.