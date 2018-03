“Me lesioné la pierna mientras actuaba y he tenido que tomar medicación. El show fue increíble pero esta mañana la pierna me dolía, así que tengo que tomarme dos días de reposo, no puedo bailar durante estos días”, le explicó a sus seguidores el cantante luego de pasar unas horas internado.

Después de dos días de descanso obligado, el artista sorprendió al anunciar la vuelta a los escenarios, ya recuperado. “Preparado para Las Vegas. Nos vemos esta noche. Ya mi pierna está bien”, le avisó a su público en un video antes del concierto que brindó antes de ayer.

No obstante, el boricua tuvo que realizar su performance con cuidado, evitando movimientos bruscos.

Sube la temperatura

Ricky, que acaba de lanzar su nuevo video “Fiebre”, junto a Wisin y Yandel, fue noticia hace unos días al bajarse los pantalones y mostrar la cola durante un ensayo en Las Vegas donde se encuentra dando una serie de shows hasta el 3 de junio. Para sorpresa de muchos, él mismo se encargó de publicar la imagen tomada por el fotógrafo y director Walid Azami.