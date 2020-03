Río Negro espera reactivos para el test de coronavirus

Se trata del médico que requiere asistencia respiratoria mecánica por diversas complicaciones de salud, que en un primer momento dio negativo a la prueba de COVID-19 y finalmente le diagnosticaron la enfermedad.

Mercedes Iberó, del Ninisterio de Salud de Río Negro, aseguró ayer que todas las personas que tuvieron contacto con el médico, quien había viajado a Europa, ya fueron notificadas y están siendo monitoreadas.

Río Negro ofreció dos laboratorios para hacer análisis de coronavirus. El primero en ponerse en marcha funcionará en Viedma. Allí, según detalló Iberó en la conferencia de prensa diaria sobre la crisis sanitaria, el personal ya completó la capacitación y se cuenta con el equipamiento necesario para hacer los testeos. Se espera que el gobierno nacional envíe los reactivos necesarios en las próximas horas, y la semana entrante las pruebas ya se realizarían en la provincia.

El parte de Salud

El gobierno rionegrino descartó el caso sospechoso de una mujer de General Roca que había sido hospitalizada horas antes. Según se detalló, la paciente dio positivo para el virus de influenza, lo que anuló la posibilidad de infección de COVID-19. Con el diagnóstico de gripe, la mujer ya fue dada de alta.

Por otro lado, ingresó una nena de 4 años con síntomas y antecedentes de viaje a Chile. Se encuentra en buen estado de salud y se trabaja en su diagnóstico.

Actualmente, Río Negro tiene tres casos positivos confirmados, todos residentes en Cipolletti pero que se encuentran internados en un centro privado de Neuquén, y siete casos sospechosos.

A todos ellos se suma la docente de 32 años de Viedma, quien ya fue dada de alta por haberse curado del virus .

Ipross se adapta a la pandemia

A partir de la emergencia sanitaria, la obra social determinó que las urgencias e internaciones se gestionarán directamente en los prestadores, presentando el carnet vigente.

Además, se resolvió efectuar la renovación automática de afiliaciones de familiares a cargo, sin presentación de documentación alguna, y suspender durante 30 días las afiliaciones voluntarias.

El Ipross solicitó que solo se acuda a las delegaciones en casos estrictamente necesarios, ya que se pueden resolver las inquietudes de los afiliados llamando al 0800-333-4776.

Carreras respaldó la cuarentena

La gobernadora Arabela Carreras resaltó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y las provincias, y el anuncio de la cuarentena obligatoria que el presidente Alberto Fernández realizó tras la reunión. En el marco de la gravedad de la situación sanitaria que provocó la pandemia del coronavirus, la gobernadora consideró que el acuerdo en las principales acciones de gobierno es clave para reducir el impacto de una crisis “que tendrá severas consecuencias para el país”. La Provincia sumó un cierre del libre acceso a su territorio tras la declaración de cuarentena.

Anahí Cárdena

Salud: “Quien no tiene el virus no debe usar barbijo”

“No hay barbijos”. Casi todas las farmacias tienen el mismo letrero en la puerta, para que los clientes no pierdan tiempo esperando por un producto que no podrán comprar. Ante la gran demanda de mascarillas, desde el Ministerio de Salud aseguraron que la gran mayoría de esos clientes insatisfechos, en realidad, no las necesitan.

El uso del barbijo solo se recomienda para personas que tengan síntomas respiratorios (fiebre junto con tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), que hayan tenido contacto estrecho o hayan regresado de países con circulación del COVID-19. Es decir, aquellas personas que puedan contagiar el virus antes de ser diagnosticadas.

A este grupo se suman los agentes de Salud que atienden a personas con síntomas respiratorios, pero tomando los recaudos necesarios en su uso y recambio constante.

El uso del barbijo permite que una persona infectada o con síntomas se cubra la boca y la nariz, lo que ayuda a contener la propagación del virus. Sin embargo, si una persona no está enferma o no presenta síntomas, no hace falta que use barbijo.

“El barbijo no sirve, excepto para quien ya tiene el virus o tiene síntomas. La persona que no tiene el virus no debe usar barbijo”, remarcó la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó.

Insistió en que “no sirve de nada” el uso del barbijo las 24 horas, porque “debe ir cambiándose regularmente, de lo contrario se convierte en un caldo de cultivo para otros gérmenes”.

Aclaró, además, que tampoco es necesario para la atención al público. “Solo lo usa el personal de salud en casos específicos y con los recaudos necesarios. Tampoco se usa en la atención al público en un hospital o en la guardia”, explicó.

Como medidas generales para prevenir el contagio, antes que el uso de barreras protectoras, se recomienda una regular higiene de manos con agua y jabón, toser o estornudar sobre el pliegue del codo y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

