El intendente señaló que el primer planteo que realizó, y que no es nuevo, fue "la problemática de la inseguridad en nuestra localidad", y remarcó que sobre ese tema recibirá una respuesta, dentro de un lapso de tres semanas, de parte del Ministerio. "Lo llevamos a ponerlo en conocimiento de la señora ministra de Seguridad de la Nación. Sobre este trabajo plasmamos nuestras necesidades, lo tristemente célebre que han sido estos últimos años, también alimentado bastante agoreramente desde el punteraje. Pero es parte de la gimnasia política. Nosotros, en el caso particular mío, preferí no hablar luego de la muerte del cabo de policía y otros hechos que se van secundando. Pero yo de esta problemática no solo me preocupo, sino que me ocupo. Y es lo que hicimos con la señora Ministra. Nos pidió un plazo de tres semanas para darnos una respuesta. El pedido concreto fue que se establezca una de las fuerzas federales en nuestra localidad en forma permanente, como lo tuvimos hace muchos años, porque hay un desequilibrio con otras provincias, porque hay localidades que tienen a Gendarmería, al Ejército, a la Policía Federal y a la Policía local".

Rioseco remarcó que mientras aguardan la respuesta de Nación, sigue "el interrogante respecto a los últimos egresados de la escuela de la Policía, sobre cuántos agentes iban a dejar acá. Y comentó que se hicieron "las consultas pertinentes a las fuerzas policiales y todavía, a dos meses de que hayan egresado los policías, no tenemos ninguna asignación en nuestra localidad, salvo los operativos que la circunstancias demandan". "Por eso lo planteamos en Nación de esta manera. Porque vino Gendarmería y mientras estábamos brindando en medio de las fiestas, desapareció. No se nos informó a los intendentes, ¿Cómo el gobernador tiene mejor información que yo?".

José-Rioseco-3.jpg

Luego, Rioseco hizo un balance de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, donde se reunió con quien tiene la coordinación territorial, la ex diputada Alicia Soraire. "Le manifestamos algunas de las cuestiones que tenemos para desarrollo social, ellos también están planificando, creemos que en marzo van a estar poniendo el plan en cada una de las provincias y durante ese mes nos va estar visitando cuando nosotros realicemos una "abuelazo", para ver nuestras problemáticas.

"Fuimos bastante claros desde el punto de vista político. No somos nuevos en el espacio político. Fue lo que le aclaramos a cada uno de los ministros. No queremos ser el último orejón del tarro. Sabemos que tenemos que esperar porque la planificación recién se está llevando a cabo, pero vamos pasando la canasta para ver cuánto dinero puede llegar a haber para implementación de los distintos planes a nivel nacional, cosa que a nadie escapa. Nuestro Presidente está haciendo el máximo esfuerzo con los gremios, con los empresarios, para poder desarrollar parte de lo que tiene en carpeta como Presidente de la Nación", dijo Rioseco.

En su paso por Buenos Aires, la comitiva de Cutral Co se reunió además con el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, con quien también tendió lazos para llevar adelante acciones en conjunto. "Sinceramente, sin temor a equivocarme, creo que fue el que mejor nos entendió la problemática y nos va a acompañar con una programación importante. Lo mejor de todo para los argentinos es que se han recuperado los predios de Chapadmalal: el turismo social vuelve al país para nuestros niños y nuestros abuelos. Así que estamos primeros en la fila para poder diagramar algo, quizá no sea este año, pero sí el próximo año, vamos a cambiarle Las Grutas por Mar del Plata a los abuelos", comentó.

José-Rioseco-2.jpg

El otro tema por el que tuvo reuniones fue Cultura, aunque un atraso en un vuelo hizo imposible la charla con el Ministro Tristán Bauer pero sí hubo un encuentro con funcionarios del área. "Íbamos con una propuesta muy ambiciosa: nosotros el 14 de febrero vamos a inaugurar el Centro Cultural. Y queríamos mostrarles las características, pero están más informados que nosotros y están muy entusiasmados de poder concretar esto. Va a ser el mejor Centro de la Patagonia. El senador Parrilli está haciendo las gestiones para que nos pueda acompañar el Ministro de Cultura en esa inauguración. Nos va a acompañar Zamba Quipildor, que está formando parte de la organización de los músicos, que tiene que ver con acercarse a donde se hacen esfuerzos de esta naturaleza. Muy próximo vamos a estar dando una noticia muy importante sobre capacitación", resaltó Rioseco. Y adelantó: "Ya estamos completando ahora lo que va a ser el corso de Carnaval el 24 y 25 de febrero. Tendremos la presencia de los Auténticos Decadentes (el 25) y los dos días a la comparsa Carun Berá. Hay que agradecer el acompañamiento del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, este es el camino que tenemos que tener, tener una agenda en común y salir a golpear puertas juntos".

