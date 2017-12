River empieza a sufrir el mercado por competidores

Pero el mercado de pases por ahora se presenta esquivo para el club de Núñez. Los jugadores que el técnico pidió todavía no brindan certezas acerca de sus posibles llegadas. El nombre que resuena para reforzar la delantera, Lucas Pratto, es un pase complejo ya que su club actual, San Pablo de Brasil, pretende que el Millonario abone una cifra cercana a los 5 millones de dólares que pagó por el 50 por ciento de su pase a Atlético Mineiro. En este tire y afloje el representante del jugador habló hace unos días y dijo que al delantero le agrada la posibilidad de volver por motivos familiares, pero a la vez asumió que no hubo un contacto formal. A esta situación se debe sumar un nuevo competidor para hacerse con el pase del Oso, el América de México, que está en busca de un nueve y se fijó en el ex Vélez. Una operación que se complica para los de Núñez.

"Armani tuvo deseos de cambiar de aire, pero no sería el momento más conveniente de su salida con el cambio de entrenador”. afirmó Andrés Botero, presidente de Atlético Nacional quiere retener al arquero.

No cierra el arco

Otro sector que River necesita mejorar para sus aspiraciones en el año próximo es el arco. Gallardo pidió a un arquero con gran recorrido en competencias continentales, Franco Armani, de Atlético Nacional de Colombia que fue campeón de la Libertadores en 2016, pero las negociaciones una vez más parecen complicarse. Ayer el presidente del club colombiano, Andrés Botero, habló y le puso freno a su salida: “Armani tuvo deseos de cambiar de aire, pero no sería el momento más conveniente de su salida con el cambio de entrenador (recientemente contrató a Almirón como DT). Queremos retenerlo este año”. Además, agregó: “Haremos todo el esfuerzo para que Armani se quede con nosotros”, y que “es un pilar” de cara al futuro de su club.

Mientras que Boca tiene a Buffarini casi cerrado, River sigue a la espera de sus refuerzos.

La llegada de Pratto a River se complica con el interés del América de México.

Dos regresos que pueden aportar mucho al Millo

Más allá de las posibles incorporaciones que puedan llegar al Millonario antes de las fiestas, dos jugadores que casi no participaron del segundo semestre se preparan para volver. Se trata de Martínez Quarta y Camilo Mayada, suspendidos por doping. El primero surgió en River y tuvo un buen desempeño como central hasta su sanción. El segundo aportó cada vez que ingresó como lateral por derecha y siempre es una variante confiable para el técnico.