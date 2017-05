Ni la altura de Arequipa contuvo al Millo. River fue muy superior a Melgar en la primera etapa, controló el juego con y sin pelota y tuvo contundencia, pero Augusto Batalla descuidó su palo y por eso se fue al descanso con un gol en contra.

Tras ganar el Superclásico y con un equipo alternativo -sólo con tres titulares: Batalla, Jorge Moreira y Lucas Alario-, el Millo se aseguró el primer lugar del grupo en Perú, frente al peor equipo de la zona, ya sin chances de clasificar.

A los 10, Carlos Auzqui se escapó en una contra y Nilson Loyola lo bajó antes de que pisara el área. Alario se hizo cargo del tiro libre. El remate al ras del suelo, complicó a Patricio Álvarez, quien despejó hacia el córner. Tomás Andrade sacó un buen centro al área que Luciano Lollo bajó de cabeza para que el goleador millonario pusiera el 1-0 de bolea.

River, más cómodo que nunca, se paró unos metros más atrás y se dedicó a ser equilibrado, mientras que Melgar intentaba acercarse a Batalla y lo logró a los 17 minutos, con un disparo de Hernán Hinostroza, sin efecto. Ahí nomás, los argentinos volvieron a mojar. A los 19, tras una gran jugada individual de Andrade, el arqueo peruano dio rebote y Camilo Mayada puso el 2-0.

Pero River se complicó sólo. A los 23, Omar Fernández clavó el descuento con un remate desde izquierda que se metió en el primer palo de Batalla, tapado por tres jugadores riverplatenses.

En el complemento, Melgar, sin nada que perder, sumó un hombre en ofensiva, siendo más agresivo. El empate llegó por otro error en la defensa de River. Mayada quiso evitar que la pelota rebotara en Lollo y le dejó servida la chance a Emmanuel Herrera.

Gallardo mandó al campo de juego a Gonzalo Martínez y desde sus pies, llegó la jugada del tercer tanto. El Pity la aguantó en la puerta del área, abrió para Mayada, y el charrúa envió un centro atrás para la llegada de Nacho Fernández.

Hace dos fechas aseguró su clasificación, ayer el primer lugar del grupo y se convirtió en el mejor equipo en lo que va de la fase regular.

“Yo siempre digo lo mismo, por ahí no soy uno de los titulares, pero siempre me siento parte. Voy a ayudar al equipo desde donde me toque”. Camilo Mayada La figura del triunfo del Millo en Arequipa

Cortitas y al pie

La cifra de Alario y las dos caras de Mayada

Banderazo y violencia

El miércoles por la noche hubo enfrentamientos entre hinchas de River y del Melgar en la Plaza de Armas de Arequipa, luego de un banderazo de los locales. Ayer se difundieron videos que muestran el episodio que sólo terminó con la intervención de la Policía.

Alario: 40 goles en 70 partidos

Impresionante la marca del Flaco en el Millonario. Con su tanto de ayer, el ex Colón alcanzó los 40 goles en 70 partidos oficiales con la camiseta de River. O sea, más de 1 gol cada dos partidos de promedio en uno de los clubes más exigentes del país y del continente.

Gol, asistencia y blooper...

El jugador de River Camilo Mayada hizo dos muy buenas y una mala. El defensor uruguayo anotó el segundo gol del Millonario, pero participó de un blooper junto a Lollo (uno no se animó a sacarla, el otro molestó) en el empate de los peruanos. Saldo positivo.