River, un "club de estafadores": la fuerte acusación desde Brasil

El tiempo pasó y en el arranque de este 2021 la tecnología no le hizo un guiño al equipo del Muñeco, que quedó eliminado. Entonces, el presidente del equipo de Porto Alegre, Romildo Bolzan, que se nota que tenía sed de revancha, disfrutó lo que sucedió hace pocos días en el Allianz Parque. "Lo que no quiero para mí, no quiero para los demás, pero como tuvimos una injusticia en la semifinal de 2018...", expresó de entrada antes de disparar con munición pesadísima, todavía con bronca por aquella eliminación en Brasil que terminó con escándalo en el Arena do Gremio.