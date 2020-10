Riverdale: la quinta temporada pudiera salir en 2021

En ese sentido, el grupo de adolescentes encabezados por Archie Andrews (Kj Apa), se ven involucrados en secretos oscuros que forman parte de la historia de Riverdale, mientras que a su vez intentan lidiar con el día a día en la vida de cualquier joven: romance, sexo, colegio y la familia.

Riverdale quinta temporada.jpeg Riverdale está pisando quinta temporada

Hasta ahora se han estrenado cuatro temporadas con 76 episodios a través de la plataforma de streaming, Netflix; así como también desde las pantallas de Warner Channel, sin embargo, se espera que mantenga la pausa de cinco meses entre cada estreno de temporada. De ser así, la quinta entrega estaría disponible para junio del año 2021.

también te comentamos cuáles han sido los mejores y peores capítulos según los seguidores de Riverdale en Netflix. Los mejores: 5. "Prisoners" (temporada 2 episodio 19) 4. "The Sweet Hereafter" (temporada 1 episodio 13) 3. "Anatomy Of A Murder" (temporada 1 episodio 12) 2. "Judgment Night" (temporada 2 episodio 21), y de el primer lugar "In Memoriam" (temporada 4 episodio 1). Puntuación: 9.3

Y los peores: 5. "No Exit" (temporada 3 episodio 9) 4. "Requiem For A Welterweight" (temporada 3 episodio 13) 3. "A Night To Remember" (temporada 2 episodio 18) 2. "Big Fun" (temporada 3 episodio 16), y el peor: 1. "Wicked Little Town" (temporada 4 episodio 17).

Aunque también existe la posibilidad de retrasos en las grabaciones de los episodios por la misma situación pandemia generada por el Covid-19, que tiene al mundo entero paralizado, pero tratando de hacer maromas para tratar de llevar una vida normal sin ser víctimas de contagios, pero, a pesar de todo, el elenco completo y el equipo de grabación, ya tienen todo listo para continuar el rodaje en la ciudad de Vancouver-Columbia Británica.