Se trata de un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que funciona hace 23 años y trabaja principalmente con adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil, abordando la atención de manera integral.

"Llegué y al intentar poner la llave me di cuenta que la reja estaba abierta, no me animé a entrar hasta que llegara alguno de mis compañeros", relató la mujer sobre el panorama con el que se encontró esta mañana, al arribar a la sede ubicada en calle Santa Cruz 1021.

Según informó Micaela en diálogo con LU5, los ladrones forzaron la puerta de ingreso y una vez dentro robaron varios elementos como un caloventor y una cafetera. Sin embargo, la mayor pérdida fue la de las computadoras, ya que allí estaban guardados todos los datos que manejan. De acuerdo con la trabajadora, aún no saben si existe un backup o copia de seguridad del trabajo que vienen realizando hace varios años.

robo_libertad_asistida_1.jpg

"Se llevaron los equipos de informática con la base de datos que tiene mucha información, datos personales nuestros, informes. La verdad que es lamentable porque se llevan cosas con las que uno trabaja constantemente", aseguró Micaela y agregó: "no sabemos cuándo pudo haber sido, quizás fue durante el apagón del domingo".

"Hemos recorrido las instalaciones para ver si falta algo más, para poder ir a radicar la denuncia correspondiente. Nuestras autoridades ya están enteradas y estamos esperando que se arregle la puerta", concluyó la mujer.