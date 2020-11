Robeto Moldavsky quedó eliminado de MasterChef Celebrity

La pasé muy bien. En algún momento pensaba que me había colado en un avión o en un crucero y viajaba colado... Creo que aprendí muchas cosas, no del seso pero sí lo demás, pero la verdad es que estuvo muy bueno La pasé muy bien. En algún momento pensaba que me había colado en un avión o en un crucero y viajaba colado... Creo que aprendí muchas cosas, no del seso pero sí lo demás, pero la verdad es que estuvo muy bueno

Esas fueron las palabras del humorista, quien luego comentó, respecto a abandonar MasterChef Celebrity: "Estoy muy contento. Es como una vacación que se terminó".

En la última emisión de Masterchef Celebrity, Roberto Moldavsky tuvo momentos accidentados. El concursante se vio presionado ante el tiempo que tenía para la preparación de su plato y produjo el accidente que se vio en plena grabación del certamen de cocina.

Sobre el accidente, Roberto Moldavsky dijo: "Estoy con poco tiempo y me quemo al nivel de la carne. Casi me tiro salsa en la mano porque dije 'esto es lo mismo'; o la giro para que no me quede cruda del otro lado. Y me acordé que (Damián) Betular me había dicho 'en el restaurante te cortás o te quemás, seguís adelante".

Acá podés ver un video publicado por Roberto Moldavsky en su cuenta de Instagram, donde expone su paso por MasterChef Celebrity: