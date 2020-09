Robó una bicicleta de una casa y quedó todo grabado

Todo ocurrió en la tarde del lunes cuando Juan y su pareja volvían de andar en bici de forma recreativa. Al regresar a su vivienda, un departamento en un primer piso detrás de una casa ubicado sobre la calle Ecuador al 1000, decidieron ingresar primero un cajón de naranjas que habían comprado. Luego volverían por la bici, que quedó recostada en el patio de la vivienda.

“Cuando bajé por la bicicleta ya no estaba, fueron segundos. Salí corriendo a la calle y no vi a nadie. Le pregunté a mi vecino de adelante si lo vio, y me contó que un chico que pasaba caminando le había pedido agua, y seguramente fue él quien se la robó”, explicó Juan en diálogo con LM Cipolletti.

Luego, en el video de una cámara de seguridad vecina, se pudo observar el modus operandi.

Bicicleta Venzo robada

“El ladrón pasa caminando y ve la bicicleta. Le pidió a mi vecino un vaso de agua, para distraerlo. Cuando mi vecino entró a la casa para llevarle el agua, el ladrón abre el portón que estaba sin candado y se lleva la bici”, relató.

Se trata de una de una bicicleta marca Venzo rodado 29, color amarillo flúor. Tiene un guardabarros deslizable, movible, y una cantimplora de aluminio.

“La compré el año pasado, pero recién la empecé a usar ahora con la cuarentena. Estaba casi nueva”, expresó el dueño.

Luego del robo se acercó hasta la Comisaría 24 del barrio Don Bosco para formular la denuncia. Además, difundió en redes sociales el video y la foto de su bici, ofreciendo una recompensa. Quien tenga información podrá comunicarse al teléfono 2984- 346660.