Roccasalvo estalló en furia: "Me sentaré en la justicia"

Todo comenzó cuando el panelista le preguntó a Roccasalvo si había la posibilidad de tratar el polémico tema cara a cara con el acusado. Tajante, la periodista expresó: “No te voy a permitir cuestionar a la Justicia . Escuchame Tommy Dente, la víctima soy yo, no te pongas en sacerdote. La víctima soy yo y esto es lo que muestra la Justicia. Entonces, prefiero, ya que tanto me querés y me respetás como decís habitualmente, que te calles la boca, porque estás cuestionando a la Justicia”.

“Me molestaron, me cortaron el programa, me faltaron el respeto en el canal donde trabajan. Yo no me tengo que sentar a nada, me sentaré con él delante de la Justicia. Sacate la sotana”, agregó.

Dente insistió y le manifestó a la conductora de canal Nueve que ella estaba direccionando el tema hacia él. “No es justo”, planteó Tomás. Roccasalvo subió la temperatura y otra vez volvió a pegarle a su colega: “No, no es justo lo que vos estás diciendo cuando yo soy la víctima. En vez de callarte la boca te ponés en monje”.

El panelista no se quedó atrás y pasó a cuestionar a la rubia: “Susana, es muy grave lo que hacés, no podés mandar a censurar a una persona”. Ese comentario desató la furia de Roccasalvo, que pidió que sacaran del aire a Dente. “¡¡¡Qué me estás diciendo, por favor!!! Pollo, sacame esta persona, sacámelo, yo di una nota porque tengo un problema, sacámelo, no quiero escuchar las estupideces que dice este tipo, no tiene vergüenza”, cerró Roccasalvo enfurecida.

Entre lágrimas, Maju defendió a su compañero

Luego de una investigación a cargo de la división de delitos cibernéticos, Roccasalvo comprobó que el teléfono del que partían esos llamados pertenecía a Lío Pecoraro, quien se desempeña como panelista de Todas las Tardes en el progama a cargo de Maju Lozano.

Ante esa situación, la conductora arrancó su ciclo defendiendo a su compañero: “No es un tema que elegimos nosotros, porque somos gente de bien, de trabajo y gente que labura seriamente, que cuando tiene alguna duda va directamente a la fuente, sobre todo cuando son compañeros del canal”.

“Ojalá uno no se tuviera que enterar al aire que están hablando mal de uno en el mismo canal uno trabaja con todo el amor y respeto que me merecen los que hacen Todas las Tardes”, agregó Lozano. Y luego fue directa: “La Justicia decidirá qué es lo que pasa porque esto ya es un tema legal”.

Entre lágrimas, Lozano retomó la defensa de Lío y dijo: “Yo no salgo a dar explicaciones de nada. Cuando tenemos un problema con alguien y nos pasa algo, como somos gente de bien y no hay culo sucio, se levanta el teléfono y se pregunta”, señaló reiterando su molestia porque nadie le haya advertido. Y luego cerró: “Me rompí el c... para ganarme este lugar. Entonces, a mí me duele que me jueguen mal. Porque yo no hago esas cosas. Puedo tener mil errores, pero soy honesta, por eso me duele que me vayan por atrás”.

Pecoraro aseguró que su conducta es “intachable”

Luego de recibir el respaldo de Maju, Lío negó rotundamente haber mantenido cualquiera de esas conductas y aclaró que, si bien sí se trata de su línea telefónica, las llamadas que había realizado a Roccasalvo fueron puntualmente por motivos laborales.

El periodista aseguró no comprender las razones por las que la conductora no se puso en contacto con él para aclarar la situación antes de ir a la Justicia. “Soy una persona de bien y mi conducta como ser profesional, que puede gustarte o no, a nivel laboral, es intachable”, dijo Lío. “Quiero entender, como mujer de bien que es, que asuma que se equivocó, que malinterpretó”, agregó el panelista.