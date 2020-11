Rocío Marengo se gana el título de villana en MasterChef

Luego, la chef decidió pedirle limón, nuevamente a Sofía, para así completar la receta. Pero ante esta actitud, los seguidores no la perdonaron y así se expresaron a través de Twitter: “Rocío Marengo le está pidiendo limón a Sofía Pachano, re descarada señora, le quitó la batidora, ¿sabés cómo me le cago de risa y no le doy una mierda? (...)”. “Rocío Marengo me llega a tocar un alimento después de sacarme la batidora y le meto una patada que la dejo clavada en la punta del obelisco. Amo la paciencia de Sofía Pachano”.

Otros de los comentarios que se hicieron sentir en su contra fueron: “Creo que Marengo y la Pachano en cualquier momento se cagan a tomatazos”, “cada vez que Rocío Marengo y Sofía Pachano se dicen amigas o se piden cosas entre ellas, pero en realidad no se pueden ni ver”, “Querido diario: otra semana pidiendo la eliminación de Rocío Marengo”, dijeron algunos seguidores.

Los memes de Rocío Marengo

Pero como siempre no faltaron algunos comentarios que salieron al rescate de la tan criticada chef: “¿cómo van a odiar a Rocío Marengo, manga de tarados?, no saben nada”. Así transcurrió este nuevo capítulo de MasterChef Argentina, entre peleas, arrebatos, críticas y mucho picante por parte de los televidentes.

MasterChef es un programa culinario que se ha vuelto universal, por ser transmitido en varios países del mundo. En este reality, los amantes de la cocina demuestran su talento ante un implacable jurado, preparando sus mejores creaciones para los comensales más exigentes.

Embed Querido diario:

Hoy Rocio Marengo quiso hacerse la amiga de todos y como no le funcionó quiso armar bardo entre todos. Tampoco le funcionó.

Estoy feliz#MasterChefArgentina pic.twitter.com/t825xXdaoP — micaa (@justhisalvatore) November 10, 2020

