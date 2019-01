Luego, el ex panelista de Intrusos explicó: “Esto es a consecuencia de una disputa cuerpo a cuerpo entre él y Rocío en México. La última pelea que tuvieron antes de que ella regresara a la Argentina”.

En esa feroz pelea, el que se llevó la peor parte fue el padre de Dalma y Gianinna, que según el chimentero terminó rodando por una escalera. “En ese cuerpo a cuerpo, el que terminó en el piso fue Diego. Algunos dicen que ella lo empujó y él rodó por la escalera, otros que sólo lo empujó y que tuvo una mala caída”, reveló Ventura. “Siempre hubo violencia entre Diego y Rocío, y hasta era uno de los ingredientes extra de la relación”, concluyó.

Rocío y Diego han tenido una relación tormentosa y con varios episodios violentos, como el video que se conoció en 2014 y las fuertes declaraciones de Oliva asegurando que el ex futbolista le pegaba.

La semana pasada el entrenador de Dorados le dio una entrevista a Jorge Rial donde dejó fuertes declaraciones contra su ex: “No soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla (su abogado). Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones lo está haciendo con plata mía”.

